Mondkraft heute 15. August 2025 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt einen tatkräftigen und sinnlichen Start ins Wochenende. Harmonische Planetenverbindungen sorgen für einen kraftvollen Energieschub. Beschäftigen wir uns mit unseren Zukunftsplänen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Merkur Sextil Mars – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir unsere Eloquenz, um alle Pläne in die Tat umzusetzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben genießen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, um die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Zeichenherrscher Venus uns versöhnungsbereit macht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken, über seinen Schatten zu springen und die Hand zur Versöhnung zu reichen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond im Stier mit Jupiter ein. Der Glücksplanet kann durch ein harmonisches Sextil zum Mond seine ganze Kraft entfalten. Dieser Tag eignet sich deshalb hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond im Stier – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Tagesbestimmend wird bei der Mondkraft heute vom frühen Morgen an das Sextil zwischen Merkur und Mars sein. Unser Denken, Sprechen und Handeln wird durch Mars beschleunigt und wir sprudeln über vor lauter Mitteilungsbedürfnis. Mit dieser kraftvollen Konstellation gelingt es uns zudem, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass es uns gelingt klare Entscheidungen zu fällen. Allerdings müssen wir uns davor in Acht nehmen, dass wir in Diskussionen sachlich bleiben. Versuchen wir, nicht zu heftig zu reagieren und auch nicht jedes Wort des Anderen in die Waagschale zu legen, da sonst Konflikte durch ungerechtfertigte Ausbrüche vorprogrammiert sind.

Setzen wir alle Ideen in die Tat um, denn es lassen sich nun langfristige Erfolge erzielen!

.

Mit TCM durch die Wechseljahre

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. BIO-Schwarzkümmelöl >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Ob der Verlust eines geliebten Wesens oder das schmerzvolle Ende einer Beziehung – in Momenten tiefer Trauer und erdrückender Traurigkeit ist Musik eine Quelle des Trostes. Die einfühlsamen Kompositionen des spirituellen Musikers Michael Reimann schenken uns Halt in dunklen Stunden und den Raum, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Schritt für Schritt finden wir zu neuer Stärke und können dem Leben wieder mit Zuversicht begegnen. Heilmusik für schwierige Zeiten >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

. Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und überflüssige Pfunde purzeln – ganz ohne chemische und schädliche Zusatzmittel. Erneuere deine Zellen >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.