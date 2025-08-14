Tagesenergie heute 14. August 2025 – Spiegelarbeit

Die Tagesenergie heute bringt durch die Spiegelarbeit den Lebensfluss wieder ins fließen und führt in die Kraft der Selbstliebe. Wage den Blick in den Spiegel und stärke dein Selbstvertrauen!

Die Tagesenergie heute führt uns durch die Spiegelarbeit in die Kraft der Selbstliebe und zu einem natürlichen Selbstwertgefühl. Wer sich selbst liebt und sich wertvoll fühlt, kümmert sich um sich. Wenn wir uns selbst so annehmen wie wir sind, kann außerdem auch die Selbstheilung optimal funktionieren.

Viele von uns stolpern jedoch blindlings durch ihre Zeit oder sogar durch ihr Leben, weil sie sich von ihrem universellen Sein getrennt fühlen. Machen wir uns doch wieder bewusst, dass wir so unschuldig wie ein Kind alles für uns erkunden können.

Begib dich auf die Reise zu dir selbst!

Lassen wir die schöpferische Tatkraft dieser Tagesenergie heute in uns zu, damit wir einen neuen Weg der Selbstliebe gehen können. Möchte man etwas Neues in die Welt bringen, dann ist heute ebenfalls ein guter Tag dafür. Energie ist jedenfalls reichlich vorhanden.

Öffne die Schatzkiste voller Praxis-Tools zu verschiedenen Lebensbereichen: Seele, Beziehung, Berufung, Geld, Glück, Umfeld, Spiritualität, Bewusstsein und Kreation.

Entfessle deine Seelenkräfte und bringe das Universum auf deine Seite!

Soul Master >>>.

Soul Master – Orakel-Karten >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Durch die Spiegelarbeit gibt uns die Tagesenergie heute ein mächtiges Werkzeug in die Hand. Bist du in Übereinstimmung mit dir selbst, fließt Kraft und Liebe. Der Fluss der Liebe wird jedoch überall dort unterbrochen, wo du dich selbst nicht annimmst und die Selbstliebe nicht integrieren kannst. Hier kommt der Fluss des Lebens dann ins Stocken.

Die Außenwelt spiegelt unser eigenes Sein. Alles, was wir im Außen zu beanstanden haben, müssen wir jedoch erst einmal in uns selbst überprüfen. Fehlendes Selbstvertrauen, energetische Stauungen, Lebensangst und Lebenslügen, – all dies wird uns von unserem Umfeld gespiegelt.

Wagen wir den Blick in den Spiegel – für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein!

All das, was wir in uns selbst nicht annehmen und somit ablehnen, wird zur Projektion, die wir in andere Menschen hineinlegen. Die allermeisten Beziehungsprobleme haben hier ihren Ursprung!

Die Spiegelarbeit ist einfach und sehr effektiv. Für eine wachsende Selbstliebe ist die Spiegelarbeit das ideale, wirklich schnell wirksame Werkzeug. Alles was wir benötigen ist ein Spiegel und Mut. Mut uns im Spiegel anzusehen und positive Worte zu sprechen.

Blicke in den Spiegel, betrachte dich und beginne dich anzunehmen, akzeptiere was ist und gehe liebevoll mit dir um! Positive Affirmationen tränken das Unterbewusstsein mit heilenden Gedanken und Vorstellungen, die dabei helfen, Selbstvertrauen und Selbstachtung zu entwickeln. Sie erzeugen geistigen Frieden und innere Freude!

Heile dein Leben durch Spiegelarbeit >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog via E-Mail abonnieren