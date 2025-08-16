Mondkraft heute 16. August 2025 – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Halbmond für Störungen in allen Lebensbereichen. Die anstrengende Mondpause zum Mond in den Zwillingen bringt zusätzliche Belastungen mit sich. Stellen wir uns den Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.00 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Halbmond im Stier zum Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Quadrat Mars – Sonne Konjunktion Pluto – Mondpause – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute kann das Gefühl entstehen, gegen Windmühlen zu kämpfen. Nur wenn wir die Stille suchen, werden wir die nötige Klarheit finden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Stier, der seit dem frühen Morgen seinen Einfluss spüren lässt, ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind wie immer beim Halbmond auch keine Seltenheit. Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Gleichzeitig mit dem Halbmond-Einfluss starten wir mit der Mondkraft heute in eine anstrengende und den ganzen Tag anhaltende Mondpause zum Mond in den Zwillingen. Die explosiven Energien von Mars sorgen während der gesamten Mondpause für massive Belastungen. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten.

Wir können jedoch während der Halbmondphase und der Mondpause heute die Konjunktion zwischen der lebensspenden Sonne und dem machtvollen Pluto nutzen. Bei dieser Konjunktion haben wir Zugang zu höheren Sphären, die uns nicht nur inspirieren, sondern auch eine hohe Regenerationsfähigkeit schenken, sowohl für uns als auch für andere.

Wir verfügen durch die Sonne-Pluto-Konjunktion über eine enorme Energie, mit der wir den eigentlichen Sinn einer Sache erkennen und tiefgreifende Veränderungen in unserer Umgebung bewirken können. Allerdings sind wir zu fanatisch und beinahe besessen von einer Idee oder einem Menschen und verspüren einen starken Drang, alles und jeden kontrollieren zu wollen.

Wir wollen in allen Bereichen um jeden Preis dominieren und „überfahren“ regelrecht jeden, der uns widerspricht. Unkontrolliert und unbewusst laufen wir aber dann Gefahr, unser eigenes Leben durch die diktatorischen Anwandlungen mitunter selbst zu zerstören, was dann zu plötzlichen radikalen Veränderungen führen kann, die so nicht gewollt sein werden. Letztendlich schaden wir durch dieses Machtstreben nur uns selbst!

Gehen wir nicht zu stürmisch an unsere Vorhaben heran und zeigen uns anderen gegenüber aufgeschlossener!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in Zwillinge

Die Mondkraft heute sorgt auch nach der Mondpause durch den Halbmond dafür, dass wir den Abend als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Wichtig ist, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Wir werden durch den Halbmond mit unterschiedlichen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns einerseits körperlich angeschlagen und werden anderseits urplötzlich in Konflikte verwickelt.

Wir besitzen durch die negativen kosmischen Halbmond-Einflüsse außerdem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum Teil in gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns sobald als möglich heute Abend eine Auszeit gönnen.

Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

Mondkraft heute mit dem Halbmond

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

