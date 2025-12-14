Tagesenergie heute 14. Dezember 2025 – Seelenkraft

Die Tagesenergie heute stärkt die Seelenkraft und lässt Seelenwünsche in Erfüllung gehen. Lösen wir negative Denkweisen auf!

Die Tagesenergie heute zieht durch eine gestärkte Seelenkraft mehr Freude ins Leben und lässt die tiefsten Seelenwünsche zur Erfüllung gelangen. Lebensfreude ist ein Liebesakt mit der Seele, erweckt sie zum Leben, lässt sie frei und schenkt die Möglichkeit, sich als beseeltes Wesen ganz neu zu entfalten.

Die Seelenkraft ist der Schlüssel für ein spirituelles Leben. Sie kann heilen, Selbstverwirklichungsprozesse unterstützen, Menschen auf einer tieferen Ebene zusammenführen und das Leben so formen, dass es den eigenen Vorstellungen entspricht.

Legen wir negative Denkweisen ab, damit wir uns wieder mit dem Leben versöhnen können!

Gehen wir auf Entdeckungsreise in unsere Seele und lösen wir innere Blockaden, dann werden wir die wundervolle Erfahrung machen, dass sich unsere Seelenwünsche durch die gestärkte Seelenkraft in machbare, realistische Ziele umwandeln.

Heile zuerst die Seele, die Heilung von Geist und Körper wird dann folgen.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Seelenkraft ist eine in jedem Menschen innewohnende Schöpferkraft, die Körper und Geist lebendig macht. Wenn die Kraft unserer Seele allerdings durch Gedanken, Gefühle, Worte oder Handlungen gestört wird, können wir keine Verbindung mehr zu unserem Herzen herstellen.

Die Liebe und das Licht, die wir in unserem Herzen tragen, sind wie ein Motor unserer Lebendigkeit. Wer die Seelenkraft stärkt, der kann sich selbst als wunderbares Kunstwerk erkennen. Alleine aus der Kraft der inneren Ordnung kann sich eine Eigendynamik der Positivität entwickeln, die unser Leben vollkommen erfüllt.

Die gestärkte Seelenkraft bringt Körper, Geist und Seele in wohltuende Balance!

In der heutigen Zeit ist es das Leben selbst, das uns auf unseren ganz persönlichen Einweihungsweg schickt, indem es uns vor Herausforderungen stellt oder in Krisen stürzt.

Ob Krankheit, Trennung, finanzielle Probleme oder der Verlust eines lieben Angehörigen – indem wir diese Prüfungen bewusst als Teil unseres vorgeburtlich gewählten Seelenplans annehmen, können wir leidvolle Erfahrungen als Chance für unser spirituelles Wachstum begreifen, sie meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen.

Mit zahlreichen Übungen und Meditationen können wir negative Denkmuster auflösen, uns wieder mit dem Leben versöhnen und uns von der liebevollen Kraft unserer Seele leiten lassen.

Gehe den Weg der Einweihung >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel

