Mondkraft heute 15. Dezember 2025 – Mond im Skorpion – Mars im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion geht in die Tiefe unserer Emotionen. Mars im Steinbock fordert Konzentration statt Expansion und lässt so manche Erfolge erzielen. Üben wir uns in Gelassenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mars im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir merken, dass uns ein wenig die Puste ausgeht, sollten wir auf unseren Körper hören und entspannen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Wir sollten den kraftvollen Einfluss vom Mond im Skorpion keinesfalls unterschätzen. Durch den Mond im Tierkreiszeichen Skorpion sind wir bisweilen sogar melancholisch gestimmt, denn Pluto, der Herrscherplanet des Skorpion, ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan.

Dies äußert sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen. Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen.

Der tiefgründige Mond im Skorpion löst auch wie immer starke Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Achten wir jedoch auf unsere seelische Stimmungslage, denn wir fühlen uns beim Mond im Skorpion in eine emotionale Unruhe versetzt, die es erschwert, die Mondenergien konstruktiv einzusetzen.

Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion zur Selbstreflexion!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Steinbock

Mars wechselt heute um 8.33 Uhr vom begeisterungsfähigen Schützen in den realistischen Steinbock. Mit Mars im Steinbock werden wir hauptsächlich in beruflichen Angelegenheiten positive Ergebnisse erzielen können, da die Steinbock-Energie unseren Ehrgeiz weckt. Allgemein ist jedoch ein disziplinierter Einsatz für eine ganz bestimmte Sache nun der Schlüssel zum Erfolg.

Überlegen wir uns daher ganz genau, was uns im Leben wirklich wichtig ist und welche Menschen oder Dinge es wert sind, dass wir uns dafür einsetzen. Mit Mars im Steinbock streben wir aber auch nach Anerkennung und einer Stellung mit hohem Ansehen. Wohlüberlegtes Handeln und immer darauf bedacht sein, strategisch günstig vorwärts und vor allem aufwärts zu kommen, stehen nun im Vordergrund.

Im Steinbock gilt Mars als erhöht. Er kann in diesem fokussierten Erdzeichen seine ungezügelte Kraft und Energie auf ein höheres Ziel hin ausrichten und es gelingt uns, diszipliniert darauf hin zu arbeiten. Wir können also viel erreichen, denn unsere Ausdauer zeigt sich nahezu unerschöpflich. Es fällt uns zudem leichter, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und unsere innere Autorität zu stärken.

Die strebsamen Steinbock-Energien von Mars bringen jedoch auch die Gefahr mit sich, dass wir zu viel auf einmal wollen, extrem hohe Ansprüche an die eigene Leistung stellen oder uns schlichtweg überarbeiten. Dann ist schneller als gedacht die Luft raus und die Kraftreserven sind bereits am Jahresanfang verbraucht. Wer jedoch ein gesundes Maß an Arbeit und Freizeit findet und sich seine Ziele schrittweise erarbeitet, kann die Energien aus Mars im Steinbock bestens für seine Zwecke nutzen.

Die Willenskraft von Mars in Steinbock braucht Raum, um fließen zu können – Nutzen wir die wertvollen Lektionen für unseren weiteren Lebensweg!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Merkur-Jahr 2026, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2026 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen. Weise deinem Darm den rechten Weg! Vegane RMS Tropfen >>>.

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren. Das Werkzeug dafür nennt sich Affirmationen. Nutzen wir die Macht der Worte! Wenn ein Satz dein Leben verändert >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Der Mond hilft uns dabei, Rituale und Zeremonien durchzuführen, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

. Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie! Innere Reisen der Heilung >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.