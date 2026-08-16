Mondkraft heute 16. August 2026 – Harmonischer Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage bringt alles in ein harmonisches Gleichgewicht. Herrscherplanet Venus lässt die Liebe aufleben. Merkur und Saturn schenken wundervolle Energien. Bringen wir Abwechslung in unser Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Trigon Saturn – Mond Trigon Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Harmonie und Ausgewogenheit bilden die Grundstimmung für diesen Sonntag und wir dürfen das auch einfach mal genießen. Lehnen wir uns zurück, reflektieren und freuen uns über unser Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage schenkt die Möglichkeit, in allen Bereichen einen harmonischen Ausgleich zu bewahren, was uns durch die positiven Aspekte von Saturn und Merkur auch gelingen wird. Die Mondenergie wird jedoch einige Wahrheiten ans Licht bringen. Wir finden dennoch immer den goldenen Mittelweg, um diesen Sonntag konfliktfrei und voller Harmonie erleben zu können.

Zeichenherrscherin Venus, die sich ebenfalls in der Waage befindet, verleiht der Liebe einen Aufschwung und wir können unter ihrem Einfluss leichter Kontakte schließen. Es könnten auch interessante Liebesverbindungen entstehen, wenn wir uns nicht zuhause verkriechen, sondern mit offenen Augen uns unter Menschen begeben.

Durch Herrscherplanet Venus haben wir die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um die Liebe und unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.



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Der Einfluss der Venus macht sich durch die ausgleichende Mondkraft heute mit tiefem seelischen Liebesempfinden, liebevoller Hingabe und Zuneigung bemerkbar. Ebenso befinden wir uns auf psychischer Ebene im Einklang, da sich unsere bewussten und unbewussten Beweggründe im Einklang befinden.

Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgen die positiven Aspekte dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden überwinden können, um unser Lebensziel zu erreichen.

Übergeben wir alles, was Körper, Geist und Seele im Ungleichgewicht hält, dem ausgleichenden Mond in der Waage. Gönnen wir uns einen Wellness-Tag für die Seele!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Neben Zeichenherrscherin Venus können wir vor allem von den positiven Einflüssen von Saturn und Merkur profitieren, die sich beide in einem Trigon mit dem Mond in der Waage verbinden. Das Trigon gehört zu den harmonischsten Verbindungen in der Astrologie und beschenkt uns mit Qualitäten, ohne dass hierfür Anstrengung vonnöten ist.

Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben, allerdings werden wir auch zum Nichtstun verleitet, so dass der harmonische Aspekt ungenutzt verpuffen kann. Nutzen wir deshalb die Kraft der heute wirkenden Trigone von Saturn und Merkur, denn sie können uns neue Wege eröffnen und schneller ans gewünschte Ziel bringen.

Einen besonders starken Einfluss lässt Karmaplanet Saturn spüren, der uns durch ein Trigon zum Mond in der Waage den ganzen Tag begleiten wird. Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir alle Ziele zu verfolgen, die uns in Zukunft ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen werden.

Nutzen wir diese Konstellation und kümmern wir uns um unsere Weiterkommen. Unterstützung erhalten wir dann ab Mittag zudem von Verstandesplanet Merkur, der uns aufgeschlossen für alles Neue macht. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den trigonalen Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft.

Lassen wir uns keine der Chancen entgehen, die uns die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage auf so vielfältige Weise zur Verfügung stellt!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden. Entgiften mit der Chlorella-Alge >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Mittel zur Heilung und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Kolloidales Gold inaktiviert Bakterien, desinfiziert Wunden und Entzündungen, unterstützt oder ersetzt sogar Antibiotika, es beruhigt das Nervensystem und unsere Psyche, verbessert die Gehirnleistung, fördert das Immunsystem und kann den Körper entgiften. Kolloidales Gold 5 ppm – hier >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

. Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen. Entspannte Nerven und innere Ruhe >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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