Mondkraft heute 14. Dezember 2025 – Waage-Mond am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage am Tag der Sonne einige Stürme durchs Leben fegen. Die verhängnisvolle Verbindung von Mars und Neptun wirbelt dabei jede Menge Staub auf und bringt massive Spannungen mit sich. Üben wir uns in Gelassenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mars Quadrat Neptun – Tag der Sonne.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir alle negativen Emotionen los und schauen zuversichtlich nach vorne!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage am Tag der Sonne

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

Allerdings werden wir die Kraft der Sonne auch brauchen, denn der heutige Sonntag ist mit Spannungen und Konflikten durchzogen, die auch vor der Liebe nicht halt machen. Wir sollten deshalb darauf achten, das wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir durch die negativen kosmischen Einflüsse sehr emotional reagieren werden!

Durch negative kosmische Einflüsse befinden wir uns außerdem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was uns vorwärts bringen soll, bis sich die spannungsgeladenen Energien spürbar aufgelöst haben. Erst dann können wir wieder die nötige Kraft entwickeln, um mit Herz und Verstand unsere Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen und die innere Ruhe bewahren, können wir die großen Krisen vermeiden!

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei den aufwühlenden Mondenergien besonders aus – Bewahren wir unsere Seelenruhe!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage am Tag der Sonne

Ein Quadrat zwischen Neptun und Mars wird heute am Tag der Sonne immer wieder für massive Störungen sorgen. Durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen.

Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen.

Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Zudem sind wir auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt, so dass es bei der Mondkraft heute besonders wichtig ist, sich vor der aktuellen Grippe- und Erkältungswelle zu schützen.

Allerdings hilft Neptun bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Wir sollten besser einmal zu viel überlegen, als vorschnell zu handeln und dabei Porzellan zu zerschlagen, das später kaum mehr zu kitten sein wird!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wer ein beheizbares Treibhaus besitzt, kann dort Wurzelgemüse wie Saatzwiebeln und Sommerlauch ansäen. Der Mond sorgt für gutes Wachstum.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

