Tagesenergie heute 13. Dezember 2025 – Blume des Lebens

Die Tagesenergie heute erschließt durch die Blume des Lebens völlig neue Kraftquellen. Erhöhen wir mit diesem Schutzsymbol unsere Schwingungsenergie!

Die Tagesenergie heute eröffnet uns die wundervolle Möglichkeit, durch die Blume des Lebens zu mehr Harmonie zu finden, negative Schwingungen auszubalancieren und Frieden für Körper, Geist und Seele zu erlangen. Ebenso wird dem uralten Symbol der Blume des Lebens eine entstörende Wirkung nachgesagt.

So soll sie etwa auch gegen Elektrosmog wirken und Wasseradern neutralisieren. Wann immer wir uns energetisch abgrenzen wollen, können wir auf die Kraft der Blume des Lebens vertrauen. Sie schafft einen Schutzring und transformiert schädliche und niedere energetische Schwingungen.

Lassen wir die wohltuende Harmonisierung der Blume des Lebens auf uns wirken!

Diese kraftvolle Energie hat eine positive Wirkung auf unsere unmittelbare Umgebung und uns Menschen. Negative Schwingungen können ausgeglichen und harmonisiert werden.

Nun erwachen wir aus unserem Schlaf, um alte, abgetragene Überzeugungen aus unserem Geist abzustreifen und einen Blick auf das goldene Licht dieses neuen Morgens zu werfen, das durch die Fenster unserer Wahrnehmung fällt.

Die Blume des Lebens gilt als Darstellung der vollkommenen kosmischen Ordnung. Dadurch erzeugt sie ein harmonisches Energiefeld, in dem der Mensch zu seiner Mitte findet. Ein wahrhaft kraftvolles Schutzsymbol!

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Blume des Lebens ist eines der ältesten Kraftsymbole unseres Planeten und strahlt Energie, Harmonie und Schutz aus. Die Geometrie der Blume des Lebens steht für die Unendlichkeit des Seins, für die kosmische Ordnung und das immer wiederkehrende oder unendliche Leben.

Die Welt, die sich uns offenbart, wenn wir in die Blume des Lebens eintauchen, ist äußerst faszinierend und führt zu unserem Ursprung und unserem Platz innerhalb des Universums zurück.

Mit der Kraft der Blume des Lebens gelangen wir in einen unaufhörlichen Fluss an positiver Schwingungsenergie!

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet.

Die perfekte Harmonie der Blume des Lebens lädt Flüssigkeiten mit positiver Energie auf und verwandelt durch ihre Ausstrahlung die Umgebung.

Die goldene Blume des Lebens energetisiert das Wasser mit Schöpferkraft. Gold ist der Sonne zugeordnet – es wird auch »materialisiertes Licht« genannt.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

