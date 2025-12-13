Mondkraft heute 13. Dezember 2025 – Waage-Mond am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waag am Tag des Saturn schenkt neue Kraft. Die innovative Verbindung von Merkur und Pluto hat starke Auswirkungen. Lassen wir die Leichtigkeit in den Alltag einziehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Merkur Sextil Pluto – Tag des Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die wahre Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen und nicht auf die Sonne zu warten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

.

.

Mit dem Mond in der Waage streben wir weiterhin nach Harmonie und Ausgewogenheit. Möglicherweise könnten wir heute jedoch Schwierigkeiten haben, klare Entscheidungen zu treffen, denn eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Ungebundenheit prägt diesen Tag.

Allerdings können wir uns auch in Oberflächlichkeiten verlieren. Insbesondere bei der Partnerwahl kann uns das zum Verhängnis werden. Aus Angst verletzt zu werden, versuchen wir häufig Negatives auszublenden und gehen vorschnell Beziehungen ein, die zum Scheitern verurteilt sind.

Wir sollten also in Liebesdingen und auch beim Schließen von neuen Freundschaften etwas vorsichtig sein und die Dinge hinterfragen. Auch wenn der richtige Weg nicht immer einfach ist, müssen wir uns diesem dennoch stellen.

Grundsätzlich gehen wir durch den Mond in der Waage jedoch offen mit Emotionen um, wobei wir positive Gefühle weitaus stärker nach Außen tragen als negative. Da wir außerdem Konflikte vermeiden wollen, bleibt die Harmonie in bestehenden Beziehungen weitgehend erhalten.

Schieben wir Probleme nicht auf die lange Bank, sondern suchen wir nach einer Lösung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir heute durch ein harmonisches Sextil, welches Merkur und Pluto zusammen bilden und uns so die Möglichkeit schenken, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal, mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wer ein beheizbares Treibhaus besitzt, kann dort Wurzelgemüse wie Saatzwiebeln und Sommerlauch ansäen. Der Mond sorgt für gutes Wachstum.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

