SAMHAIN: Tagesenergie heute 31. Oktober 2025 – Zugang zur Anderswelt

Die Tagesenergie heute öffnet durch das Jahreskreisfest Samhain den Zugang zur Anderswelt. Versöhnen wir uns mit unseren Ahnen!

Die Nacht zum 1. November, auf keltisch Samhain, heute besser als Halloween bekannt, ist die zweite magische Nacht des Jahres. Sie ist das Gegenstück zu Beltane/Walpurgisnacht und liegt im Jahreszeitenkalender genau gegenüber. Es ist die Zeit des Vergehens. Nur wenn Altes beendet wird, kann Neues erwachsen. Wir können in die Tiefen des Seins blicken und es kann wieder Klarheit in unser Leben einziehen.

Das Ahnenfest Samhain markiert im keltischen Jahreskreis den Beginn der dunklen Winterzeit und öffnet das Tor zur Anderswelt. Die Themen Sterben und Tod treten mit der Samhain-Tagesenergie heute in den Vordergrund und sind, wie zu kaum einer anderen Jahreszeit, sichtbar, greifbar und spürbar. Es ist nun die Zeit gekommen, uns zurückzuziehen und nach innen zu schauen.

Alles was wir nun auflösen und ans Licht bringen, wird in Zukunft weniger Schaden anrichten können.

Nutzen wir diese energiereiche Tagesenergie heute an Samhain und verabschieden wir uns von allem, was uns auf dem Weg in die Neue Zeit belastet!

Jetzt ist der Moment gekommen, um sich zu bekennen und sich zu fragen: Bin ich bereit für wahrhaftiges und lebendiges Sein?

Tauche ein in deine Essenz und lasse deine Seele erblühen!

Orakel Deiner Seele >>>.

.

Energetische Einflüsse der Samhain-Tagesenergie heute

Samhain ist die Zeit des Rückzugs, der Regeneration, des Todes und der Wiedergeburt. Einen besonderen Stellenwert jedoch nimmt das Thema „Loslassen“ ein. Wir erreichen nun archetypisch den „Höhepunkt“ eines Loslass-Prozesses und beginnen gleichzeitig, den Boden für unsere eigene Wiedergeburt zu bereiten. Wir bereiten uns darauf vor, die bessere Version unseres Selbst zu werden.

Wichtig ist, mit einer positiven Energie und guten Intention in dieses Feld zu treten. Es geht um Heilung, Annahme, Vergebung und Verbindung. Achten wir auf die Botschaften, die uns erreichen werden, aber stellen wir uns auch darauf ein, dass es einen Abschied gibt, mit dem wir nicht gerechnet haben, der jedoch notwendig ist, damit wir unbelastet in den Wandel der Zeit gehen können.

Lassen wir uns nicht auf unserem Weg beirren – Seien wir bestimmt und klar!

Auf unserer Lebensreise sind wir von Beginn an auf der Suche nach Sinn und Wahrheit. Wenn wir vor schwierigen Lebensaufgaben stehen oder große Herausforderungen bewältigen müssen, können wir auf die Weisheit und Kraft unserer Seele vertrauen.

Wenn wir das Seelenhören in unseren Alltag integrieren, können wir Blockaden auf unserem Seelenweg lösen – für ein Leben voller Unabhängigkeit, Liebe und Stärke!

In schwierigen Zeiten unterstützt die Heilkräuterkerze „Lichtengel“ die Verbindung zu unserem immerwährenden Licht und bringt liebevolle Wärme in unsere Räume.

Entzünde das Licht der Seele >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Samhain-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren