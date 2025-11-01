Allerheiligen-Mondkraft heute 1. November 2025 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute an Allerheiligen schenkt mit dem Mond in den Fischen Energien der Heilung und eine gestärkte Seelenkraft. Herrscherplanet Neptun bringt Verborgenes an die Oberfläche. Bewahren wir unsere innere Ausgeglichenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Allerheiligen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

November, Allerheiligen, Herbst, Dunkelheit – das kann einem schon ein wenig zu schaffen machen. Machen wir das Beste draus und lassen jede Stimmung zu, die uns heute erreicht.

Mondkalender und Allerheiligen-Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Alles was uns gestern noch blockiert und davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie ungehindert fließen zu lassen, können wir durch die Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Oftmals haben wir jedoch unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein.

Durch Meditationen können wir jedoch zu mehr Lebenskraft gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Nutzen wir die heilende Kraft vom Mond in den Fischen auch dazu, um die Gesundheit zu stärken. Schenken wir unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Fische-Mond erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Durch die Sonne im Skorpion erhalten wir tagsüber wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond in den Fischen zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schneller erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

Gehen wir voller Energie und Tatkraft durch den Tag!

Kosmische Energie der Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Bei der Allerheiligen-Mondkraft heute übernimmt Neptun, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, am Nachmittag die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Fühlen wir uns zudem in andere ein, denn das ermöglicht Begegnungen auf einer sehr innigen Ebene.

Wir besitzen durch die feinfühlige Verbindung mit Neptun zum Fische-Mond zudem ein hochempfindliches Wahrnehmungsvermögen, das sich manchmal sogar bis zu hellseherischen Fähigkeiten steigern kann. Ausserdem haben wir einen starken Spürsinn für die Gedanken und Beweggründe unserer Mitmenschen.

Innere Grenzen werden durch Neptun im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden. Durch Meditation kann es uns gelingen, dass wir einen noch besseren Zugang zu kreativen Eingebungen erfahren. Darüber hinaus haben wir häufig Vorahnungen, die uns auf emotionaler Ebene erreichen.

Nutzen wir den Einfluss von Herrscherplanet Neptun, um tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen!

.

Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität.

Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht.

Alles was du über Methylenblau wissen musst >>>

Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen.

Die heilende Kraft der Wasserstoff-Medizin >>>



Wasserstoff Booster >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

.

Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden.

Energie fließt immer – Heilung geschieht immer!

Starseeds-Healing >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein. Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Allerheiligen-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.