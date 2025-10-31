Halloween-Mondkraft heute 31. Oktober 2025 – Mondpause zum Mond in Fische

Die Mondkraft heute läutet mit Halloween eine Zeit des Wandels ein. Die Mondpause zum Mond in Fische erschwert den Start in den Tag. Verschieben wir alle wichtigen Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.45 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Mondpause – Halloween.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!

Mondkalender und Halloween-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Fischen

Die Mondpause, die bereits um 7.15 Uhr begonnen hat und mit dem Mond in den Fischen um 12.45 Uhr endet, lässt uns müde und antriebslos in den Tag starten. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

.

.

Selbst diejenigen, die sonst zu den optimistischen und stets positiv gestimmten Sternzeichen gehören, haben grundlos schlechte Laune und reagieren gereizt.

Kritik von anderen wird während der Mondpause außerdem zu schnell mit impulsiven Handlungen erwidert. Auch Misstrauen und Distanziertheit sind typische Merkmale der Mondpause.

Warten wir mit der weiteren Umsetzung unserer Pläne die Mondpause ab!

Kosmische Energie der Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Dieser kosmisch intensive Oktober wird heute Nacht mit Halloween beendet und verstärkt das Thema vom ewigen Wandel, denn Halloween ist ein Fest des Übergangs. Das Alte geht und das Neue kommt. Wir können die Mondkraft heute somit nutzen, um auf Vergangenes zurück zu blicken. Was kann jetzt abgeschlossen werden? In welchen Bereichen lohnt es sich mehr zu investieren. Was hat uns gut getan und was hat uns Schmerzen bereitet?

Es ist eine gute Zeit um Dinge zu entsorgen, zu verändern und Rückschau zu halten. Möglicherweise werden durch die Mondkräfte auch persönliche Geheimnisse gelüftet und es können alle Altlasten mit der nötigen Umsicht bereinigt werden.

Nutzen wir die Energie der Mondkraft heute an Halloween, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Wir werden mit Nachdruck auf notwendige Veränderungen hingewiesen und zu einem Befreiungsschlag aufgefordert. Ja, manchmal darf auch etwas in die Brüche gehen! Warum? Damit etwas ganz Neues – völlig unerwartet – Platz in unserem Leben findet!

Wir wollen uns zwar immer aufgehoben fühlen und uns fest in dieser Welt verankert wissen, gleichzeitig wird durch die intensive Halloween Mondkraft heute das Gefühl in uns jedoch immer stärker, Dinge und auch Menschen loslassen zu wollen. Das kann mitunter zu einem schwierigen Akt der Balance führen!

Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen die Weichen für unser Leben neu!

.

Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein. Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Halloween-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

