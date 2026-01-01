Rauhnacht- und Neujahr-Mondkraft heute 1. Januar 2026 – Zwillinge-Mond – Merkur im Steinbock

Die Alpenschau wünscht Euch mit der Neujahr-Mondkraft heute ein gutes Neues Jahr, erfüllt mit Glück, Liebe, Erfolg und vor allem Gesundheit!

Die Rauhnacht-Mondkraft heute an Neujahr zeigt die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes. Herrscherplanet Merkur belastet durch eine negativ besetzte Verbindung zu Neptun den Start ins Neue Jahr 2026. Der markante Zeichenwechsel von Merkur in den Steinbock fordert zum vorsichtigen Handeln auf. Achten wir auf unsere Wortwahl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Merkur Quadrat Neptun – 8. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Begrüßen wir das Jahr 2026 mit offenen Armen und freuen uns auf einen Neubeginn!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Zwillinge-Mond an Neujahr

Die Rauhnacht-Mondkraft heute an Neujahr macht uns durch Zwillinge-Zeichenherrscher Merkur wortgewandt und diskussionsfreudig. Er verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.

Wir müssen auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, was uns schon bekannt ist, interessiert uns im Neuen Jahr nämlich wenig. Eignen wir uns aber auch das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Die Quadratstellung von Merkur und Neptun behindert vom frühen Morgen an einen guten Start ins Neue Jahr 2026. Neptun kann im Spannungsaspekt zu Merkur unser Denken irritieren. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, die Dinge objektiv wahrzunehmen, besteht die Gefahr von Täuschung oder Enttäuschung.

Wirklichkeit und Traumwelt sind sich unter diesem Aspekt sehr nahe. Achten wir daher auf einen gesunden Realismus und hüten wir uns vor einem falschen Idealismus ebenso wie vor zu starkem Misstrauen gegenüber unserem Umfeld. Versuchen wir anderen ganz bewusst zuzuhören und hinterfragen wir unklare Botschaften.

Eine bewusst klare Kommunikation hilft Missverständnisse zu vermeiden und das Vertrauen zu stärken!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit Merkur im Steinbock

Merkur wechselt heute um 22.00 Uhr in den Steinbock, wo er sich bis 20. Januar 2026 aufhalten wird. Im Steinbock setzt Merkur durchaus wichtige Impulse, wenn wir nicht zu engstirnig an unsere Vorhaben herangehen und außerdem darauf achten, alle Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen, bevor wir weitreichende Pläne in Angriff nehmen.

Merkur im Steinbock macht uns aber auch realistisch und zeigt uns, was nun zu tun ist, um eine Verbesserung unserer Lebensumstände zu erreichen. Beim Steinbock gilt es immer, Vertrauen zu entwickeln und das innere Licht zu suchen. Merkur im Steinbock sollte deshalb auch auf spirituelle Gedanken gelenkt werden.

Positiv zu werten ist die Fähigkeit des Steinbock-Merkur, folgerichtig denken zu können. Wir sind zudem präzise in Wort, Schrift und Sprache und häufig gesegnet mit der Fähigkeit guter Rhetorik. Jedoch besteht die Neigung dazu, alles was nicht materiell und statusmäßig wichtig ist, zu vernachlässigen und gering zu schätzen.

Wir müssen uns auch davor hüten, Entscheidungen knallhart zu treffen und auf Biegen und Brechen alle Pläne durchsetzen zu wollen, denn dann würde vieles schief gehen! Erst sortieren und prüfen, dann erkennen, was wir wirklich umsetzen können – das ist die Stärke von Merkur im Steinbock. Bei der Gelegenheit können wir dann auch noch unsere Steuerunterlagen sortieren und unsere Bücher sowie abgelaufenen Essensvorräte aussortieren.

Wenn wir mit Gründlichkeit und Optimismus ans Werk gehen, dann können wir alle unsere Ziele erreichen und Pläne erfolgreich umsetzen!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

﻿

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Will das Glück nach seinem Sinn

Dir was Gutes schenken,

Sage Dank und nimm es hin

Ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt,

Doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemühst,

Möge dir gelingen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute an Silvester einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

