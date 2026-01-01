Neujahr-Tagesenergie heute 1. Januar 2026 – 8. Rauhnacht

Die Alpenschau wünscht mit der Neujahr-Tagesenergie ein kraftvolles und energiereiches Neues Jahr 2026!

Die Neujahr-Tagesenergie heute mit der 8. Rauhnacht, die energetisch für den Monat August steht, schenkt einen wundervollen Neubeginn. Die Energien sind nach Innen gerichtet und lassen die Essenz unseres wahren Seins erkennen!

Diese Rauhnacht, die dem Monat August zugeordnet ist, läutet das Neue Jahr 2026 ein und ermöglicht einen Neubeginn, wobei wir Ausschau halten können, auf das was kommen soll. Es ist auch ein Tag der Seelentiefe – schon heute können wir die Verbindung spüren und durch unsere eigene Schöpferkraft Neues entstehen lassen. Ab jetzt können wir alle unsere Vorhaben für das Kommende in die Tat umsetzen.

Heute können wir allen Menschen, die uns wichtig sind und auch denjenigen, zu denen wir nur losen Kontakt haben, unsere guten Wünsche mitteilen. Denken wir dabei auch an unsere Nachbarn, an diejenigen Menschen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben und vielleicht auch an Menschen, mit denen wir bislang nicht so gut ausgekommen sind. Wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück!

Die Schleier zur Anderswelt sind gefallen und die Tore zwischen den Welten sind weit geöffnet. Verbinden wir uns heute mit unseren Ahnen und auch mit unserer engsten Familie. Lassen wir alles los, was uns von ihnen in irgendeiner Form trennt und schenken ihnen all unsere schützende Wärme.

Die Neujahr Rauhnacht hat eine sehr starke Qualität und ist daher besonders geeignet, um Unsichtbares sichtbar zu machen!

Segnen wir heute alles, was zu unserem Leben gehört: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Segnen wir alles, womit wir sichtbar und unsichtbar verbunden sind. Segnen ist eine der heilsamsten Handlungen, die wir ausführen können, um die Energien in die göttliche Matrix zurück zu wandeln.

Weihrauch unterstützt die goldenen Absichten, die Energie zu reinigen und Licht einströmen zu lassen. Nehmen wir uns heute Zeit zu segnen, den Segen in unserem Leben zu sehen und Segen zu verstärken. So dass das Licht auf heilsame Weise einströmen kann.

Das ICH BIN lenkt viele Bereiche unseres Lebens. Es ist ein wahrhaft kraftvoller Ausdruck, der fokussierend wirkt und unsere Schöpferkraft weckt. Doch nicht immer sind wir uns seiner Macht bewusst.

Mit den 44 bejahenden, starken ICH-BIN-Affirmationen dieses Kartensets können wir uns als das Wunder, das wir selbst sind, neu entdecken, die Wahrheit unseres Herzens leben und unser inneres Licht und unsere Liebe entfalten.

Erinnere dich an dein wahres Selbst >>>.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute an Neujahr

365 neue Tage erwarten uns nun in ihrer ganzen Fülle. Es liegt jedoch an uns selbst, was wir daraus machen. Neujahr ist der Tag, um Entscheidungen für das neue Jahr zu treffen.

Durch die Neujahr-Tagesenergie heute haben wir durch diese Rauhnacht zudem optimale Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es uns gelingt, Unbrauchbares mit der Energie der Transformation endgültig los zu lassen. Dabei muss Behinderndes ebenso erlöst werden wie Erstarrtes.

Erkennen wir unseren Ballast – lassen wir ihn einfach los. Spüren wir die Starre in unserem Leben, dann lassen wir sie einfach ziehen.

Machen wir Platz für einen erfolgreichen Neubeginn!

Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Die Transformation unserer Belastungen ist unerlässlich für einen bewussten Neubeginn und bei der Erfüllung der Lebensaufgabe in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Beruf und in materiellen Dingen sowie für die Gesundung von Körper, Geist und Seele.

Erneuere deine Zellen >>>.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute an Neujahr einen energiereichen Tag!

