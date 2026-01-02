Rauhnacht-Mondkraft heute 2. Januar 2026 – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Rauhnacht-Mondkraft heute führt mit einem schlecht gelaunten Pluto durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Venus belastet die Beziehungen an diesen Tag. Backen wir kleinere Brötchen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.10 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Venus – Mondpause – 9. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Leben ist es wie mit dem Radfahren: Um das Gleichgewicht zu halten, muss man sich bewegen!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Wir starten heute mit der Mondpause zum Mond im Krebs in den Tag, die bereits um 6.00 Uhr früh begonnen hat und mit dem Zeichenwechsel in den Krebs um 14.10 Uhr wieder endet. Wie immer bremst uns die Mondpause vorerst in vielen Bereichen aus, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir nicht richtig in Schwung kommen werden.

Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen, denn vor allem dann werden wir zu spüren bekommen, dass die Mondpause uns Steine in den Weg legt, die uns immer wieder ins Stolpern bringen. Diese Mondpause wird auch emotional sehr aufwühlend sein und uns dazu bewegen, unser Handeln zu hinterfragen.

.

.

Wir müssen uns vom frühen Morgen an auch vor Pluto in acht nehmen, der im Quadrat zum Mond steht und uns bis zum Mondwechsel massiv beeinflussen wird. Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb während der Mondpause zum Mond im Krebs darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Vieles wird uns heute nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Krebs sorgt nach der Mondpause für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

.

Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz für die Gesundheit.

.



*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

.

Wenn Menschen durch etwas berührt werden, brechen sie auf. Seit Jahrtausenden ist der Weg ein Ursymbol für das Unterwegssein, für Übergänge und den Neuanfang. 21 »Tagesetappen« begleiten dich auf deinem ganz persönlichen Pilgerweg.



Spirituelle Impulse, persönliche Geschichten und Raum für das Aufschreiben eigener Gedanken laden dazu ein, aus den Belastungen des Alltags auszubrechen und neue Perspektiven für den eigenen Lebensweg zu gewinnen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute an Silvester einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

