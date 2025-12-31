Silvester-Tagesenergie heute 31. Dezember 2025 – 7. Rauhnacht

Die Silvester-Tagesenergie heute mit der 7. Rauhnacht am 31. Dezember, die energetisch für den Monat Juli steht, führt uns mit der Kraft der Visionen zu einer Neuausrichtung und ermöglicht einen Blick in die Zukunft. Folgen wir dem Ruf der Seele!

Die 7. Rauhnacht, die dem Monat Juli zugeordnet ist, lässt uns nun endgültig einen Abschluss für alle Themen finden, die uns noch immer beschäftigen. Wir können alles los lassen, was wir nicht mit ins neue Jahr nehmen wollen. Begeben wir uns an einen geschützten Ort in unserem Inneren und folgen wir dem Ruf der Seele. Verbinden wir uns mit dem Geist des alten Jahres und lassen uns zeigen, was nicht so gut gelaufen ist und was wir zurücklassen müssen.

In dieser Silvester-Rauhnacht eröffnet sich die Möglichkeit, uns auf das Kommende vorzubereiten. Das Kommende steht für die Zukunft, das heisst für das Neue und Unbekannte, das von uns in die Hand genommen, geformt und gestaltet werden möchte. Visionen drängen nach Manifestation und wir spüren das Licht unseres Höheren Selbst! So haben wir die Möglichkeit und auch den notwendigen Zugang, um klar zu erkennen, für welchen Lebensweg wir uns entscheiden sollten.

Folge dem Ruf der Seele und du wirst spüren, wie deine Seele und dein Herz sich von Tag zu Tag mehr deinem eigenen Leben öffnen!

Solltest du immer noch nicht so recht wissen, wohin dich dein Weg führen soll oder kannst du dich nicht ganz von deinen Blockaden befreien, so hilft dir die Silvester-Tagesenergie heute und entzündet dein inneres Feuer.

Lass es lodern und aufflammen und erfreue dich an seinem Licht, dass dich auf einem neuen Weg begleiten wird und das Loslassen vereinfacht. Energieblockaden hindern die Seele jedoch daran, sich voll zu entfalten.

Durch Übungen, Meditationen und energetische Sitzungen kannst du diese Blockaden beseitigen, damit deine Seele ihr volles Potenzial zurückerlangt.

.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute an Silvester

Wie auch immer wir den Silvesterabend verbringen – kehren wir symbolisch das alte Jahr aus. Befreien wir uns von alten Belastungen, Leiden, Gedanken, Krankheiten und Abhängigkeiten.

Nutzen wir die Silvester-Tagesenergie um uns von allem zu lösen was uns gefangen hält, blockiert und nicht nährt. Ruhe ist heute das Schlüsselwort zum Erfolg – Ruhe und innere Einkehr.

Du solltest dir Zeit nehmen um dein Leben zu reflektieren und um auf deine Ängste zu schauen. Spürst du einen inneren Frieden in dir oder gibt es an einigen Stellen noch ein Ungleichgewicht?

.

Stelle dir in dieser 7. Rauhnacht auch folgende Fragen:

.

Was ist meine Vision fürs neue Jahr?

Was möchte ich im neuen Jahr erreichen?

Was wünsche ich mir?

Was möchte ich bestärken?

Nehmen wir den Lebensdruck heraus, lehnen wir uns ganz bewusst zurück und gestatten wir uns gerade heute einfach nur zu sein. Selbstbestimmung und Ganzheit führen uns nur dann auf einen neuen Weg in die neue Zeit, wenn wir bereit zum Loslassen sind von allem, was hinderlich ist.

Wagen wir den Schritt, die alten Wege zu verlassen und uns für etwas zu öffnen, das voller Überraschungen ist – Hören wir dabei immer auf den Ruf der Seele.

Das Holz des Palo Santo balsamiert die Seele. Sein Rauch ist angenehm weich und samtig. Eine Räucherung mit Palo Santo schenkt – nicht nur in der Silvester-Rauhnacht – Zufriedenheit und Glück, da es euphorisierend wirkt.

.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute an Silvester einen energiereichen Tag!

.

.

.

