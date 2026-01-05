Rauhnacht-Tagesenergie heute 5. Januar 2026 – 12. Rauhnacht

Die Rauhnacht-Tagesenergie heute mit der 12. Rauhnacht am 5. Januar, die energetisch für den Monat Dezember steht, vollendet den Kreis der Raunächte und die Tore zur „Anderswelt“, zum Feinstofflichen und Unbewussten schließen sich wieder. Freuen wir uns auf eine Nacht der Wunder!

Die 12. Rauhnacht, die dem Monat Dezember zugordnet ist, ist die letzte Rauhnacht und schließt das Tor zur feinstofflichen Welt. Es erwartet uns eine Nacht der Wunder und alles kann sich zum Guten wenden. Die Rauhnacht zum Dreikönigstag wird auch Perath-Nacht, die “Nacht der Leuchtenden” genannt. PERATH heißt strahlend, leuchtend, schön. Dieses neue Strahlen und Leuchten beendet die Zeit des Todes und der Dunkelheit, ausgedrückt in der “Wilden Jagd” der Rauhnächte, aber auch der ganzen Zeit davor.

Die Tagesenergie heute lädt uns mit der 12. und letzten Rauhnacht zu den Heiligen drei Königen abschließend dazu ein, den vergangenen Rauhnächten ihre Philosophie, ihre Bedeutung und ihre Magie zu geben. Lassen wir die letzten 12 Tage und Nächte noch einmal an uns vorbeiziehen. Jetzt können wir alles, was wir an Erkenntnissen aus den 12 Rauhnächten gewonnen haben, zu einem Ganzen zusammenfügen.

Alle Energien, die im Rauhnacht-Zyklus aufbereitet wurden, können nun verankert und geschützt werden.

Die Rauhnacht vom 5. Januar auf den 6. Januar – den Dreikönigstag – ist eine ganz besondere Nacht des Segens und der Wunder. In der letzten Rauhnacht geht es auch um das Thema des Sinnes hinter allem. Und darum, die Erkenntnisse der vergangenen Rauhnächte für unser Wachstum zu nutzen.

Begeben wir uns an einen Meditationsplatz und atmen tief ein und aus – kommen wir zur Ruhe. Visualisieren wir in einem großen Licht eingehüllt und werden schliesslich selbst zu diesem Licht! In jedem von uns glüht ein inneres Licht, das nur darauf wartet, entfacht zu werden.

Wirksamen Übungen und geführte Meditationen machen unser inneres Licht zur größten Kraftquelle unseres Lebens. So können wir unsere Schöpferenergie entdecken und nutzen – um Herzenswünsche wahr werden zu lassen, Zufriedenheit sowie Selbstliebe zu entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Zünde dein inneres Licht an >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

Die dunkle Zeit ist vorbei und das Licht hat sich gegen die Finsternis behauptet. Die Tore zur Anderswelt schließen sich somit und die Schleier werden wieder gelüftet. Mit der Dreikönigsnacht beginnt die lichtvolle Zeit und offenbart uns in dieser Nacht der Wunder so manche wertvolle Offenbarung für eine wundervolle Zukunft.

Diese 12. und letzte Rauhnacht ist auch eine Verwandlungsnacht. Von der Qualität her eignet sie sich wunderbar, zu bereinigen und aufzulösen, was die letzten Tage nicht so gut gelaufen ist.

Bitten wir in der Nacht der Wunder um Schutz und Segen!

.

Stelle dir in dieser 12. Rauhnacht auch folgende Fragen:

.

Welche Erfahrungen habe ich gemacht?

Welche Gefühle waren vorherrschend?

Welches Thema hat mich am meisten beschäftigt?

Was tauchte immer wieder auf?

Was habe ich mir am meisten gewünscht?

Welche Schwingung konnte ich besonders intensiv spüren?

Was war schwierig, was hat sich nicht stimmig angefühlt?

Was hat mich bedrückt?

Wo hat noch etwas gefehlt?

Was war anders, als ich es sich gewünscht habe?

Wo gibt es noch etwas zu vergeben?

Was braucht noch Heilung oder einen Abschluss?

Schreiben wir all dies auf kleine Zettel, denn der Wandlungstag gibt uns die Möglichkeit, alles, was wir während der Raunächte erlebt haben, noch einmal zu überdenken und zum Guten zu wenden. Übergeben wir die Zettel dem Feuer oder dem Räucherwerk, damit die Veränderungen stattfinden können. Räuchern wir heute am besten mit Salbei für Frieden und Neubeginn.

Poetrische Mantras lassen den Geist und das Herz friedvoller werden. Sie sind eine Quelle der Inspiration auf dem Weg zu mehr Toleranz, Liebe und Respekt.

108 Perlen der Weisheit >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

