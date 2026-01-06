Mondkraft heute 6. Januar 2026 – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute führt durch eine energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond in der Jungfrau. Uranus baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Nach der Mondpause bringt der Mond in der Jungfrau wieder Klarheit in viele Situationen. Schaffen wir Konflikte und Probleme aus der Welt! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 18.00 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Quadrat Uranus – Mondpause.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Suchen wir uns heute eine sinnvolle Beschäftigung!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau
Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Dreikönigstag starten, die um 18.00 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.
Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der Mondpause zum Mond in Jungfrau fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.
.
.
Vor allem Uranus wird während der Mondpause versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen können.
Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.
Auch wenn es schwer fällt, müssen wir uns in Geduld üben!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
Nach der Mondpause lädt uns der Mond in der Jungfrau die nächsten beiden Tage dazu ein, unserem inneren und äußeren Rhythmus die nötige Balance zu geben. Ernsthaftigkeit, Vernunft und Ordnung sind Trumpf und das Bedürfnis nach Klarheit und Achtsamkeit ist groß.
Der analytische und kritische Jungfrau-Mond hilft uns auch dabei, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Da unser sentimentales Wesen ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen.
Übergeben wir alles, was Körper, Geist und Seele im Ungleichgewicht hält der Heilenergie!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
.
Tierkreiszeichen Jungfrau
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Verdauungsorgane
Organsystem: Kreislauf
.
.
