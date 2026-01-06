Tagesenergie heute 6. Januar 2026 – Heilung und Seelenfrieden

Die Tagesenergie heute am Dreikönigstag führt zu innerer Heilung und stellt den Seelenfrieden wieder her. Nutzen wir die Kraft der Auflösung!

Alles, was in unserem Leben in Disharmonie ist, drängt durch die starken Energien zur Auflösung aller Blockaden und erlittenen Verletzungen, damit innere Heilung und Seelenfrieden geschehen können. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Wege. Du beschäftigst dich dann mit negativen Gedanken und haderst mit deinem Schicksal. Du meinst, nur dir geht es schlecht und andere fühlen sich prima. Nichts funktioniert mehr und du hast auch keine Lust mehr irgendetwas anzufangen

Je harmonischer, je schöner und freudvoller jedoch der heutige Tag verläuft, desto mehr zeigt dir dies, wie tief du bereits in deiner Mitte ruhst. Nutze deshalb ganz bewusst diesen Gradmesser, um in deine Mitte zu finden.

Der größte Reichtum ist Seelenfrieden!

Nehmen wir uns Zeit für uns selbst, nicht nur um uns zu finden, sondern um uns klar darüber zu werden, dass Heilung erst geschehen kann, wenn wir ganz bewusst in unserer Mitte ruhen.

Die unsichtbaren Energieströme im Körper sind Grundlage und Ansatzpunkt für alle Methoden ganzheitlichen Heilens. So lassen sich Energieblockaden lösen, was zu heilenden Impulsen bei sich selbst und anderen Menschen führt.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute hilft uns dabei, uns von allen selbst errichteten Abhängigkeiten und Blockaden zu erlösen. Nur wenn wir frei auf unsere Talente und Fähigkeiten zugreifen, können wir unser Leben zum Erblühen bringen. Schöpfen wir daher all unsere Möglichkeiten, um durch Manifestation die gewünschte Befreiung zu erlangen.

Jeder Schöpfungsimpuls gibt uns einen Stupser in Richtung der Ganzheit. Was sich nicht zum Wohl der Ganzheit integrieren lässt, wird kompromisslos ausgeschieden. Durch das Erlösen von Blockaden und Hindernisse gelangen wir wieder an unsere Urkraft, wodurch sich der klare Blick für das wirklich Wesentliche in unserem Leben ausbreiten kann.

Nutze die Kraft der Auflösung, damit du aus dem Dunkel wieder zu Licht und Liebe findest!

Um ungeahnte Energien freizusetzen müssen wir zu unserer Urkraft finden, damit wir diese als Quelle des Glücks, der Heilung und Lebenskraft nutzen können.

In unerreichter Klarheit zeigt Mantak Chia, wie die Lebenskraft Chi durch körperliche und meditative Übungen aktiviert werden kann. Wenn das Chi frei und unblockiert fließt, bleiben wir gesund und ein langes Leben ist uns sicher.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute am Dreikönigstag einen energiereichen Tag!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

