Rauhnacht-Mondkraft heute 5. Januar 2026 – Mond im Löwen

Die Rauhnacht-Mondkraft heute weckt durch den Mond im Löwen die Freude am Leben und sorgt für eine optimistische Grundstimmung. Die Verbindung von Sonne und Jupiter löst glückliche Momente aus und schenkt mehr Energie. Entfalten wir unser ganzes Potential! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond stehtim Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Steinbock – Sonne Konjunktion Jupiter – 12. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer glaubt, alles erreicht zu haben, hat aufgehört, sich zu entwickeln!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe sorgt durch eine geballte Ladung an Energie für neuen Rückenwind und eröffnet völlig neue Lebensperspektiven. Negative Einflüsse werden sich ganz auflösen und die Lebenskraft kehrt zurück. Wer sich gestern noch seiner Kraft beraubt sah, wird einen regelrechten Energieschub spüren und auch gesundheitlich geht es wieder bergauf.

Eine besondere Sonne-Jupiter-Konjunktion lässt diesen Tag zu einem ausgesprochenen Glückstag werden. Wer nun schon länger auf ein positives Ergebnis wartet, kann sich darauf freuen, dass sich dieses auch einstellen wird – vorausgesetzt, dass das individuelle Horoskop nicht massive Gegentendenzen aufweist. Lassen wir uns also überraschen!



Wir können von der ganzen Power profitieren, die uns die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen zur Verfügung stellen wird. Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir durch ein gestärktes Selbstbewusstsein alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen.



Wir müssen diese positiven Einflüsse des Mond im Löwen heute nur zu nutzen wissen und zupacken, wenn sich Chancen eröffnen, die uns mit dynamischer Kraft völlig neue Zukunftsperspektiven aufzeigen werden.



Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies wird uns die Rauhnacht-Mondkraft heute zum Geschenk machen!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Die glückbringende Sonne-Jupiter-Konjunktion ist heute die einzige Konstellation, die uns durch den Tag begleitet und uns mit einer aussergewöhnlich positiven Energie versorgt, die uns durch viele glückliche Momente führen wird. Die Konjunktion gilt als der stärkste Aspekt überhaupt, da sich hier die Kräfte der Planeten intensiv gegenseitig beeinflussen und miteinander verschmelzen. Diese Konjunktion lässt uns auch beschwingt und optimistisch gestimmt durch den Tag gehen, da wir durch eine positive Grundstimmung alles nicht so schwer nehmen.



Diese Konstellation ist ein ausgesprochen glückversprechender Aspekt – Alles kann möglich sein! Die Sonne-Jupiter-Konjunktion deutet zudem auf große Glücksfälle im Leben hin. Bei allen Unternehmungen, die wir durchführen, haben wir eine glückliche Hand und auch materielle Gewinne sind sehr wahrscheinlich.



Wir neigen jedoch auch zur Verschwendung, denn da alles so gut läuft, tendieren wir zu Extravaganzen, die wir uns eigentlich nicht leisten sollten. In unserem Überschwang sollten wir uns also davor hüten, dass wir nicht zu übermütig werden! Wir kennen ja alle das Sprichwort vom Esel, der sich aufs Eis begibt, weil es ihm zu gut geht. Wir wollen doch die glücklichen Ereignisse, die eintreten, nicht selbst zerstören.



Warten wir also voller Vorfreude ab, was das Glück heute für uns bereit hält!

Rauhnacht- Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

. Tief in uns schlummert das Wissen um die evolutionäre Aufgabe für unsere Seele, die wir uns für unser Leben vorgenommen haben. Und damit erwächst auch die Chance, sie jetzt zu lösen. So kann unsere Seele einen weiteren großen Entwicklungsschritt gehen. Ganz nebenbei erschaffen wir das Glück, nach dem wir uns schon so lange sehnen. Alles, was uns im Alltag begegnet, weist auf diese Lebensaufgabe hin. Erlöse deine Lebensthemen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

