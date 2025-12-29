Rauhnacht-Tagesenergie heute 29. Dezember 2025 – 5. Rauhnacht am Portaltag

Die Tagesenergie heute mit der 5. Rauhnacht am 29. Dezember, die energetisch für den Monat Mai steht, schenkt durch einen Umkehrtag die Möglichkeit, die Energien positiv zu verändern. Lassen wir die vergangenen Rauhnächte Revue passieren und spüren in uns hinein!

In dieser 5. Rauhnacht, die dem Monat Mai zugeordnet ist, haben wir – unterstützt durch den Portaltag – die Gelegenheit zur Umkehr, um unser Energiefeld zu verändern, falls es die vergangenen Rauhnächte erfordern. Wir sollten die Ereignisse der letzten Rauhnächte nicht ablehnen, da wir uns ansonsten gegen den Fluss der Dinge stellen und damit unnötige Eigenenergie verschwenden.

Wir werden mit einer Energie umhüllt, die unser Herz für den richtigen Pfad öffnen soll, um unsere Energien zu erneuern, uns zu finden und die Richtung zu bestimmen. Das kann mitunter sehr verwirrend sein und in einigen Fällen laufen wir einfach in die falsche Richtung. Nutzen wir die kommende Rauhnacht dazu, mit einem Ritual das Energiefeld zu verändern, indem wir es positiv nähren.

Bist du nicht zufrieden mit einem eingeschlagenen Weg, dann ändere durch eine Umkehr deine Ziele!

Manchmal steht uns jedoch nicht unsere volle Kraft zur Verfügung, die wir brauchen, um den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Dann ist es wichtig, unsere inneren Kraftquellen zu entdecken und uns vor Angriffen von außen zu schützen.

Nehmen wir eine Dusche mit strahlend weißem Licht, das alle unsere Energiefelder tief klärt und reinigt. Lassen wir unsere ganz persönliche hellblaue Schutzhülle entstehen, um uns vor unerwünschten Energien abzuschirmen und diese zu transformieren.

Die einfühlsamen und wohltuenden Meditationen und die auf den Farbfrequenzen basierende Musik sind ein tägliches Schutzritual, das uns und unsere Aura stärkt und von Blockaden befreit!

Energetischer Schutz >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute am Portaltag

Der 29.12. wird auch als „Tag der unschuldigen Kinder“ bezeichnet. Er ist ein Gedenktag, der an die Ermordung der erstgeborenen Knaben in Bethlehem unter König Herodes erinnert. Dieser wollte damit den angekündigten neuen König (Jesus) verhindern.

Im Alpenraum hält sich der Brauch, dass Kinder an diesem Tag die Erlaubnis haben, den Erwachsenen durch Rutenschläge Glück und Gesundheit fürs kommende Jahr zu bringen. Dazu sagen die Kinder beim Schlagen, genannt „Schappen“, Verse auf, und erhalten als Dank von den „gesegneten“ Erwachsenen kleine Geschenke oder Geld.

Die kommende Rauhnacht eignet sich deshalb nicht nur zur Umkehr, sondern auch um in Kontakt mit „dem inneren Kind“ zu gehen. Die Rauhnacht-Energien bieten sich an, „unseren inneren Kindern“ nachzuspüren, denn allzu oft waren wir mit allerhand Ideen, Gedanken, Vorhaben, Projekten „schwanger“ – und haben diese Kinder verkümmern lassen.

Befreie dein inneres Kind!

Nur wenn wir das innere Kind befreien, können wir uns an diesem Umkehrtag von allen Belastungen befreien, die ein Zusammenleben getragen von Vertrauen ansonsten nicht möglich machen.

Das innere Kind ist der Schlüssel zum erfüllten Leben. Dazu ist es nötig, Verletzungsmuster des »Kindes in uns« zu erkennen und aufzulösen. Durch die achtsame Kontaktaufnahme mit der eigenen Gefühlswelt werden Bedürfnisse und Träume frei.

Sie tragen dazu bei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und glücklich zu werden!

Heile dein inneres Kind >>>.

.

.Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute am Portaltag einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren