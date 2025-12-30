Rauhnacht-Mondkraft heute 30. Dezember 2025 – Mond im Stier

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier weist durch Uranus auf gravierende Veränderungen hin und stärkt mit Neptun die Intuition. Merkur und Saturn sorgen für Hindernisse und Missverständnisse. Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier– Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Konjunktion Uranus – Mond Sextil Neptun – Merkur Quadrat Saturn – 6. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alles kann – Nichts muss. Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir einfach mit dem zufrieden was ist!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond im Stier

Blockiert durch Spannungsaspekte müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich extrem demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Wenn wir uns zu sehr von den negativen Aspekten leiten und beeinflussen lassen, wird dieser Tag heute von depressiven Stimmungen überschattet werden.

Am Vormittag bedrängt uns Erneuerungsplanet Uranus, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten und blindlings unrealisierbaren Plänen nachjagen!

Neptun in Fische verbindet sich zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier, bevor gegen Mittag die Stimmung deutlich kippen wird. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn verlangt ab Mittag unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an. Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.

Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken.

Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

Die Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften. Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Angstvolle, depressive Gedanken oder auch Aggressionen und Wutausbrüche sind heftige Energien, die sich in der Wohnung festsetzen und uns immer wieder in diese Richtung ziehen. Energetische Hausreinigung >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

