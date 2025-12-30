Rauhnacht-Mondkraft heute 30. Dezember 2025 – Mond im Stier

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier weist durch Uranus auf gravierende Veränderungen hin und stärkt mit Neptun die Intuition. Merkur und Saturn sorgen für Hindernisse und Missverständnisse. Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier– Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Konjunktion Uranus – Mond Sextil Neptun – Merkur Quadrat Saturn – 6. Rauhnacht.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Alles kann – Nichts muss. Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir einfach mit dem zufrieden was ist!
Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond im Stier
Blockiert durch Spannungsaspekte müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich extrem demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Wenn wir uns zu sehr von den negativen Aspekten leiten und beeinflussen lassen, wird dieser Tag heute von depressiven Stimmungen überschattet werden.
Am Vormittag bedrängt uns Erneuerungsplanet Uranus, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.
Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.
Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten und blindlings unrealisierbaren Plänen nachjagen!
.
.
Neptun in Fische verbindet sich zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier, bevor gegen Mittag die Stimmung deutlich kippen wird. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.
Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.
Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!
Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier
Die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn verlangt ab Mittag unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an. Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.
Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.
Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken.
Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.
Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!
.
Die Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen
.
Tierkreiszeichen Stier
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane
Organsystem: Kreislauf
.
.
*****
.
