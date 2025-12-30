Rauhnacht-Tagesenergie heute 30. Dezember 2025 – 6. Rauhnacht

Die Rauhnacht-Tagesenergie heute mit der 6. Rauhnacht am 30. Dezember, die energetisch für den Monat Juni steht, stellt unser inneres Gleichgewicht wieder her und schlägt die Brücke zum neuen Jahr. Finden wir zurück zu Harmonie und innerer Balance!

In dieser 6. Rauhnacht, die dem Monat Juni zugeordnet ist, können wir alles der Bereinigung übergeben, was uns den Weg in die Freiheit versperrt. Es gilt zu hinterfragen, ob wir mit unserem bisherigen Weg zufrieden sind. Wenn noch nicht alles wirklich stimmig für uns ist, sollten wir die kommende Rauhnacht unserer inneren Balance widmen. Wer sein inneres Gleichgewicht herstellen kann, schlägt die Brücke zum neuen Jahr in völliger Harmonie.

Die heutige Rauhnacht-Tagesenergie lädt uns ein, eine Basis der Stabilität in unserer Gefühlswelt und unseren Gedanken zu erschaffen. Wir werden auch erkennen, welche Punkte unseres Lebens noch Unbehagen bereiten. Wir stecken jedoch noch mitten in den Rauhnächten und die Energie ist so gewaltig, dass es nicht einfach sein wird, unser inneres Gleichgewicht zu wahren.

Stellen wir uns den inneren Blockaden und lösen diese liebevoll auf, damit Harmonie und inneres Gleichgewicht uns morgen ins neue Jahr begleiten können!

Du kommst jedoch nicht wirklich vom Fleck, wenn du noch an irgendwelchen Fesseln festhängst. Deine innere und äussere Freiheit ist jedoch eines deiner wichtigsten Errungenschaften in deinem Leben.

Du solltest diese Freiheit nie für etwas opfern, denn du brauchst sie um zu atmen und zu sein. In Fesseln gelegt kommst du nicht voran. Oft ist es auch die innere Angst, die dich lähmt und dein inneres Gleichgewicht stört.

Löse deine Seelenfesseln >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

Um das innere Gleichgewicht wieder herstellen zu können, ist die Bereinigung von vergangenen Verletzungen unumgänglich.

Schreibe auf, was Du nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen möchtest und verbrenne den Zettel dann.

.

Stelle dir in dieser 6. Rauhnacht auch folgende Fragen:

.

Was muss ich noch loslassen?

Von welchen Belastungen kann ich mich befreien?

Was braucht noch einen Abschluss?

Welche Blockaden gilt es aufzulösen?

Begib dich in dein Herz. Niemals in der Geschichte der Menschheit war es wichtiger als heute, sich auf die Reise ins Herz einzulassen und seinen Stellenwert zu verstehen.

Zu lernen, sich wieder auf das Herz zu fokussieren, ist nicht nur eine spirituelle Angelegenheit, sondern unter den gegebenen Umständen vielleicht sogar entscheidend für unseren weiteren Lebensweg.

Wenn du im Herzen bist, muss nichts getan werden, um Veränderung herbeizuführen. Es wird unwillkürlich geschehen und voller Anmut.

Lebe im Licht deines Herzens >>>.

.

.Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

