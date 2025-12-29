Rauhnacht-Mondkraft heute 29. Dezember 2025 – Mondpause zum Mond im Stier

Die Rauhnacht-Mondkraft heute löst während der Mondpause zum Mond im Stier durch einen schwierigen Spannungsaspekt mit Merkur Probleme und Widerstände aus. Pluto sorgt für innere Spannungen. Nehmen wir uns heute nicht zu viel vor! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.00 Uhr im Sternzeichen Stier– Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Konjunktion Merkur – Mond Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond im Stier – 5. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Termine zum Platzen bringen. Ärgern wir uns nicht, planen wir einfach neu.

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Stier

Die Mondpause zum Mond im Stier, die bereits um 3.15 Uhr begonnen hat, sorgt dafür, dass wir uns bis zum Mondzeichenwechsel um 13.00 Uhr kraftlos und müde fühlen. Wir kommen nicht so richtig in Schwung, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns zu nichts aufraffen können. Wenig geeignet ist die energielose Mondpause auch für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche.

Wir besitzen durch die Mondpause zudem keine Energie, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in gesundheitlichen Störungen äußern kann. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

Selbst diejenigen, die sonst zu den optimistischen und stets positiv gestimmten Sternzeichen gehören, haben schlechte Laune und reagieren gereizt. Kritik von anderen wird während der Mondpause außerdem zu schnell mit impulsiven Handlungen erwidert. Auch Misstrauen und Distanziertheit sind typische Merkmale der Mondpause.

.

.

Wir müssen uns auch vor Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Nach der Mondpause löst Pluto für den Rest des Tages Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Die Intensität der Gefühle kann sich durch den Pluto-Einfluss sogar in einem Maße steigern, dass sich dadurch in den betroffenen Lebensbereichen starke Auswirkungen zeigen.

Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen. Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte.

Pluto kann sogar einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbeiführen. Achten wir deshalb darauf, was um uns herum geschieht. Erst am späteren Abend glätten sich die Wogen wieder und die aufgewühlten Emotionen, die sich durch den negativen Pluto-Einfluss aufgebaut haben.

Versuchen wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten zu nutzen!

.

.

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. 50 Rituale für die Seele >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

