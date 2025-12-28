Rauhnacht-Tagesenergie heute 28. Dezember 2025 – 4. Rauhnacht

Die Tagesenergie heute ist durch die 4. Rauhnacht am 28. Dezember, die energetisch für den Monat April steht, eine Schlüsselnacht, die zur Auflösung und Transformation negativer Energien führt. Verwandeln wir Negatives in Positives mit der Kraft der Gedanken!

Die 4. Rauhnacht, die dem Monat April zugeordnet ist, hilft uns, geführt durch die Energien der Auflösung und Transformation, alle Schatten der Heilung zu übergeben und Hindernisse sowie Blockaden zu beseitigen. Lassen wir daher alles los, was uns im Weg steht! Mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute haben wir somit die Möglichkeit, alle Widrigkeiten aufzulösen und zu transformieren.

In den letzten drei Tagen haben wir uns hauptsächlich mit der Reinigung beschäftigt, wir haben begonnen loszulassen und die Harmonie in unser Leben eingeladen. Somit haben wir schon versucht, eine solide Basis für das neue Jahr zu erschaffen.

Wir befinden uns bereits in einem Wandel und sind vom „normalen“ Weg des Lebens abgebogen, um den eigenen Weg zu finden und diesen auch zu gehen!

Nehmen wir uns heute ein bisschen Zeit, um in die Magie der kommenden Rauhnacht einzutauchen. Diese Schlüsselnacht wird uns durch die Kraft der Auflösung und Transformation helfen, mit Gefühlen und den sich zeigenden Themen besser umgehen zu können.

Es zeigen sich nun Lösungen, nach denen viele schon gesucht haben. Wir können die Gefühle in uns viel tiefer zulassen und unsere Umgebung nimmt uns immer allumfassender wahr.

DU KANNST DICH JEDEN TAG NEU ENTSCHEIDEN: Für ein Leben, das dich wirklich glücklich macht! Selbstfindung ist dabei das Zauberwort der Stunde!

Erreiche deine Lebensziele >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

In der 4. Rauhnacht kannst du alles, was in den vergangenen Nächten nicht gut gelaufen ist, auflösen.

Schreibe alles Negative auf, formuliere es auf einem anderen Zettel ins Positive um und verbrenne den Zettel mit dem negativen Text.

Nutze die Kraft der Gedanken!

.

Stelle dir auch folgende Fragen:

.

Was hilft mir beim Loslassen von alten Dingen?

Wie kann ich Negatives in Positives verwandeln?

Welche alten Gewohnheiten möchte ich verändern oder ablegen?

Was an meinem Lebensstil möchte ich ändern?

Worüber empfinde ich Wut und Ärger?

Was bereitet mir negative Gedanken?

Durch die Rauhnacht-Tagesenergie heute herrscht eine optimale Energie, um Unbrauchbares durch die Kraft der Auflösung und Transformation endgültig loslassen zu können. Uns Behinderndes muss ebenso erlöst werden wie Erstarrtes.

Erkennen wir unseren Ballast – lassen wir ihn einfach los. Spüren wir die Starre in unserem Leben, dann lassen wir sie einfach ziehen. Erleuchtung ist unser natürlicher Zustand und jeder hat Zugang zu ihr.

Durch schamanische Übungen wird es möglich, blockierende Glaubensmuster loszulassen und grenzenlose innere Freiheit zu erleben. Als bewusste Schöpfer unseres eigenen Schicksals können wir unsere verborgene Lebensvision erkennen und zu voller Blüte bringen!

Nutze die schamanische Schöperkraft >>>.

.

.Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren