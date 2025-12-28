Rauhnacht-Mondkraft heute 28. Dezember 2025 – Mond im Widder und Chiron rückläufig

Die Rauhnacht-Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Widder deutlich spüren, wohin die Reise geht. Der rückläufige Chiron legt den Finger in die tiefsten Seelenwunden. Bringen wir Licht ins Dunkel unserer Seele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder– Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Steinbock – rückläufiger Chiron – 4. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nur wer seinen eigenen Weg geht hinterlässt Spuren!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute führt uns mit dem dynamischen Mond im Widder in eine energiereiche Mondphase, wobei sich die explosiven Kräfte der Erneuerung und Veränderung mit voller Wucht entladen werden. Wenn es uns jedoch gelingt, die starken Mondenergien zu bündeln, werden wir eine wundervolle Zeit des Wandels erleben, die geprägt ist von Erfolg in allen Lebenslagen.

Die feurige Energie des Widder-Mondes können wir deshalb für uns selbst und für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen. Unterstützung für das Durchsetzen aller Vorhaben erhalten wir von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widders dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, unseren Zielen immer näher kommen.

Die Mondkraft heute mit Mond im Widder richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

.

.

Aber Vorsicht! Durch den Einfluss von Herrscherplanet Mars ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern auch für teils heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen. Vermeiden wir Konflikte, da diese nun schnell eskalieren können.

Wer sich jedoch durch den zielstrebigen Zeichenherrscher Mars in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte die Dinge auf sich zukommen lassen, denn es zeigt sich deutlich ein neuer Weg, der mutig beschritten werden kann. Es werden bereits heute viele Türen geöffnet, die den Eintritt zu Erfolg und Veränderung freimachen.

Wir müssen nur mutig hindurch gehen!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Widder und Chiron rückläufig

Ein Spannungsverhältnis zwischen dem Widder-Mond und Heiler Chiron, der noch bis 2. Januar 2026 rückläufig ist, konfrontiert uns mit Verletzungen aus der Vergangenheit und offenbart nach und nach alle unsere Seelenwunden. Bewusstwerdung und Heilung kann durch Chiron heute nur dann geschehen, wenn wir die eigenen Schmerzen und Schwächen wahrnehmen lernen. Um sich solch einer Verletzung zu nähern, erfordert es auch mit Mut anzunehmen, was ist, und sich diesem zu beugen, ohne zu zerbrechen.

Manchmal werden ein Schmerz oder die Verzweiflung so groß, dass man es nicht auszuhalten scheint. Dann besteht die Gefahr, dass wir die schmerzliche Seelenwunde von uns abspalten, um sie nicht mehr zu fühlen. Als Folge bleibt die Verletzung im Unbewussten und wird verdrängt. So verlieren wir unsere menschliche Wärme sowie das Mitgefühl für uns und andere.

Chiron ist der Vermittler zwischen Licht und Schatten. Sehen wir die Konfrontation mit unserer tiefsten Seelenwunde als Chance, über die Schattenseiten des eigenen Ich hinauszuwachsen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

