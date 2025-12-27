Rauhnacht-Tagesenergie heute 27. Dezember 2025 – 3. Rauhnacht

Die Tagesenergie heute mit der 3. Rauhnacht am 27. Dezember, die energetisch für den Monat März steht, ermöglicht die Herzöffnung und einen Aufbruch ins Neue. Lassen wir uns auf dem Fluss des Lebens treiben!

Die 3. Rauhnacht, die dem März zugeordnet, lässt die Herzöffnung geschehen und ermöglicht einen Aufbruch ins Neue. Im Außen ist die Natur noch im Winterschlaf, aber im Inneren bereitet sich bereits alles auf den Neuanfang vor. Fließe mit der Strömung, wenn das Leben dich tragen soll. Kämpfe gegen den Strom, wenn es gilt gegen Unrecht anzugehen, aber schwimme niemals gegen den Strom nur um deiner Gegenwart zu entkommen!

Ein Fluss steht nie still, er ist immer in Bewegung. Mal reißend, mal vollkommen ruhig, aber nie im kompletten Stillstand. So wie du nie komplett still stehst, es geht immer weiter. An machen Tagen in Siebenmeilenstiefeln, an anderen im Schneckentempo. In all dem Fließen der Zeit liegt ein wahrhaftiger Trost: Alles, das Gute und das Böse, geht vorüber.

Momente sind nicht für die Ewigkeit, sie gehen vorbei – die Guten wie die Schlechten!

Atme Licht in Dein Herz und stelle Dir vor, dass es sich wie eine Rose öffnet und Liebe hereinströmt.

Auch der Schlüssel zur Heilung auf allen Ebenen liegt in der Kraft des Herzens, denn unser Herz ist das Herzstück der ganzheitlichen Heilung.

Aktiviere deine Herzenergie >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

In der 3. Rauhnacht geht es vor allem um die Herzöffnung, damit du dich auf den Neubeginn vorbereiten kannst.

Wir vergeuden auf dem Fluss des Lebens meist viel zu viel Kraft. Schaue heute genau hin, wie du das ändern kannst.

Lass dich auf dem Fluss des Lebens treiben!

.

Stelle dir auch folgende Fragen:

.

Was ist meine Herzensangelegenheit?

Was lässt mein Herz strahlen?

Welche Wünsche wohnen tief in meinem Herzen?

Was erfüllt mich?

Wer oder was raubt mir Energie?

Kryon, Maria Magdalena, die Hathoren und der Hohe Rat vom Sirius sprechen über die bevorstehenden Veränderungen auf der Welt, in uns selbst und über die Beschleunigung unseres Bewusstseinsprozesses.

Wir dürfen Veränderungen und einen Frieden erwarten, wie wir ihn zu unseren Lebzeiten nie für möglich gehalten hätten!

Die Große Veränderung >>>.

.

.Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

