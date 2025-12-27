Rauhnacht-Mondkraft heute 27. Dezember 2025 – Mondpause – Halbmond im Widder

Die Rauhnacht-Mondkraft heute führt durch eine anstrengende Mondpause zum Mond im Widder, in der Mars verschiedenartige Spannungen auslösen wird. Die Verbindung von Sonne und Pluto bringt stürmische Energien mit sich. Nehmen wir uns vor dem Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.00 Uhr im Sternzeichen Widder– Mondphase: zunehmender Halbmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Steinbock – Mond Quadrat Mars – Sonne Konjunktion Pluto – Mondpause – 3. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die feurige Widder-Energie, um Projekte entschlossen anzupacken, aber handeln wir überlegt, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Wir starten mit der Rauhnacht-Mondkraft heute in eine anstrengende Mondpause zum Mond im Widder, die zwar nur bis 9.00 Uhr anhalten wird, aber dennoch einige Tücken mit sich bringt. Die explosiven Energien von Mars sorgen nämlich während der Mondpause für massive Belastungen. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können durch die negativen Einflüsse von Mars selbst in kürzester Zeit großen Schaden anrichten, wenn wir uns nicht in acht nehmen.

Tagesbestimmend wird unmittelbar nach der Mondpause die Konjunktion zwischen der lebensspenden Sonne und dem machtvollen Pluto sein, wobei die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto trifft. Bei dieser Konjunktion zeigt sich ein besonders kreatives Talent, denn wir haben Zugang zu höheren Sphären, die uns nicht nur inspirieren, sondern auch eine hohe Regenerationsfähigkeit schenken, sowohl für uns als auch für andere.

Wir verfügen durch die Sonne-Pluto-Konjunktion über eine enorme Energie, mit der wir den eigentlichen Sinn einer Sache erkennen und tiefgreifende Veränderungen in unserer Umgebung bewirken können. Allerdings sind wir zu fanatisch und beinahe besessen von einer Idee oder einem Menschen und verspüren einen starken Drang, alles und jeden kontrollieren zu wollen.

Wir wollen in allen Bereichen um jeden Preis dominieren und „überfahren“ regelrecht jeden, der uns widerspricht. Unkontrolliert und unbewusst laufen wir aber dann Gefahr, unser eigenes Leben durch die diktatorischen Anwandlungen mitunter selbst zu zerstören, was dann zu plötzlichen radikalen Veränderungen führen kann, die so nicht gewollt sein werden. Letztendlich schaden wir durch dieses Machtstreben nur uns selbst!

Gehen wir nicht zu stürmisch an unsere Vorhaben heran und zeigen uns anderen gegenüber aufgeschlossener!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Halbmond im Widder

Die Rauhnacht-Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Widder dafür, dass wir den Abend als eher belastend empfinden werden. Wir haben ab 19.00 Uhr deshalb mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Wichtig ist, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Wir werden durch den Halbmond im Widder mit unterschiedlichen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns einerseits körperlich angeschlagen und werden anderseits urplötzlich in Konflikte verwickelt.

Wir besitzen durch die negativen kosmischen Halbmond-Einflüsse außerdem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum Teil in gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns sobald als möglich heute Abend eine Auszeit gönnen und uns zurückziehen.

Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Widder

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.. Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab. Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab. Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre. Mentale Energie tanken >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

