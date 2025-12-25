Rauhnacht-Tagesenergie heute 25. Dezember 2025 – 1. Rauhnacht

Die Alpenschau wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Tagesenergie eine besinnliche Weihnachtszeit und energiereiche Rauhnächte!

.

Die Tagesenergie heute läutet die magische Zeit der 12 Rauhnächte ein. Die 1. Rauhnacht am 25. Dezember, die energetisch für den Monat Januar steht, öffnet den Zugang in den mystischen Raum. Stellen wir die Balance zwischen der Vergangenheit und der Zukunft her!

Die Zeit der Rauhnächte ist die magiereichste Zeit des ganzen Jahres. Während der Schwellenzeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr stehen die Tore zur Anderswelt nun weit offen. Die Zeit der Rauhnächte eignet sich besonders für Räucherrituale, für die Rück- und Innenschau und für Orakel. Die wirkenden Energien der Rauhnacht- Tagesenergie heute lassen zudem einen Blick auf das alte Jahr werfen, damit wir uns vom Ballast des vergangenen Jahres befreien können, um Altes loszulassen und das Neue einzuladen!

Die Zeit der Rauhnächte können wir auch zur spirituellen Einkehr nutzen: Einatmen und ausatmen, Licht und Dunkel, Bewegung und Ruhe, männlich und weiblich, Himmel und Erde – zwischen diesen Polen spannt sich unser Leben. Die Raunächte ermöglichen es uns, in den mystischen Raum einzutreten, in dem sich die Polaritäten berühren und kurz verschmelzen.

Nehmen wir uns in der 1. Rauhnacht bereits etwas Zeit, um Vergangenes zu betrachten und unsere Wünsche und Ziele für das neue Jahr zu beschreiben!

Unterstützen können wird die inneren Prozesse, wenn wir nach alter Tradition mit Hölzern, Kräutern und Harzen unsere eigenen vier Wände ausräuchern.

Dies hüllt unsere Räume nicht nur in herrlichen Duft, sondern kann diese energetisch auch von schlechten Energien und bösen Geistern reinigen.

Rauhnacht Räuchermischungen >>>

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

Die 1. Rauhnacht steht unter dem Thema der eigenen Führung.

Wo hören wir unsere innere Stimme? Wer hilft uns auf dem Weg? Was stärkt uns?

Freiheit und Unabhängigkeit sind ebenfalls Themen dieser Rauhnacht.

.

Stelle dir auch folgende Fragen:

Was wird mich im neuen Jahr begleiten (Tiere, Energien, Kräfte, Bäume, Edelsteine)?

Was sind meine Ziele im neuen Jahr?

Welche Fragen brennen in mir?

Was muss noch erlöst werden?

Wer sich in der Zeit der Rauhnächte am Scheideweg befindet, Bestätigung, Orientierungshilfe oder Seelenruhe sucht, sollte zur Unterstützung Weisheitskarten bei allen Lebensfragen hinzuziehen.

Durch positive Impulse kann jeder den richtigen Weg finden und neue Chancen für sich entdecken. Jeder will Führung in Zeiten der Ungewissheit – ein Licht, das im Dunkeln leuchtet.

Die Atlantis-Weisheitskarten können wir einsetzen, um die Zukunft zu erkennen oder um uns selbst und unsere Mitmenschen besser zu verstehen.

BOTSCHAFTEN DER LIEBE UND HOFFNUNG >>>

.

.Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren