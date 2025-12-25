Weihnachten gilt als die Zeit des Schenkens. Gemeinhin gehen wir dafür einkaufen.

Vom Weihnachtsgeschäft leben ganze Industriezweige. Ganz leicht ist es, oft mit einem Klick bestellt.

Schwieriger ist die Frage, was wir denn eigentlich zu geben haben. Womit können wir anderen helfen und der Gemeinschaft dienen?

Es ist kein Aufruf zur Bastelstunde, sondern die zentrale Frage, die sich jeder zu stellen hat, wenn nicht das Christkind, sondern der unausweichliche Wandel vor der Tür steht.

Nicht das, was wir bekommen, ist entscheidend, sondern was wir zu geben haben.

.

Hier findest du alles für die magische Zeit des Jahres >>>

Das schönste Geschenk

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich und wünscht eine wunderschöne Weihnachtszeit!

Wir wollen bekommen. Möglichst reich soll uns das Leben beschenken, möglichst groß die Beute sein. Haben verspricht Sicherheit in unsicheren Zeiten. Wir können uns daran festhalten, es sammeln, ordnen, horten.

Doch je mehr wir haben, desto größer wird auch die Angst, es wieder zu verlieren. Mit dem Appetit wächst die Gier. Der Hunger bleibt. Wir greifen nach Dingen, bis sie schließlich uns besitzen, weil die Hände unbenutzbar geworden sind.

Hilflosen Jungvögeln gleich sperrt mancher den Schnabel auf und will bedient werden. Man soll uns geben, was wir wollen. Wunschzettel werden geschrieben, Listen, die Kinder an den Weihnachtsmann und Erwachsene an das Universum schicken. Bekommen wir nicht, was wir uns gewünscht haben, finden wir das Leben ungerecht und sind enttäuscht — eine gute Gelegenheit, etwas zu verändern.

Dem Nehmen gegenüber steht das Geben. Der heilige Martin zerschneidet seinen Mantel in zwei Teile und gibt einen einem Frierenden am Straßenrand. Die Heiligen Drei Könige bringen dem ihr Schätze dem neugeborenen Kind, und wir stürzten uns auf Geschenkejagd ins Weihnachtsgetümmel.

Zu kaufen gibt es viel. Doch was haben wir zu geben? Was möchten wir mit anderen teilen?

Soll es in der Welt friedlich und harmonisch zugehen, müssen Geben und Nehmen sich die Waage halten. Das tun sie freilich nicht. Eine Gesellschaft, die auf das Nehmen fixiert ist, erschafft Mangel auf der einen, Überfluss auf der anderen Seite und dazwischen Konflikte.

Heute haben ein paar wenige Menschen sehr viel und sehr viele Menschen sehr wenig. Die, die haben, werden es nicht freiwillig hergeben und jeden Kampf gewinnen. Sie haben die besseren Waffen.

Es bleibt, zu Gebenden zu werden. Nicht, um sich weiter ausnehmen zu lassen und die zu mästen, die ohnehin schon zu viel haben, sondern um eine Gegenbewegung zu erzeugen, die in ein neues Gleichgewicht führt. Geben statt nehmen, sein statt haben, gemeinsam statt allein. Das ist kein frommer Weihnachtswunsch. Es dürfte die einzige Möglichkeit sein, die sich zuspitzenden Ereignisse zu überstehen.

.

Schöne Bescherung

Was machen wir, wenn aus der Steckdose kein Strom und aus dem Wasserhahn kein Wasser mehr kommt? Wenn das Konto gesperrt ist, das Vermögen gelöscht, das Haus enteignet und auch Gold oder Bitcoin die Situation nicht retten?

Wenn wir das Smartphone nicht mehr aufladen können und die Heizung aus ist, wenn es kein Benzin mehr gibt, um in den nächsten Supermarkt zu fahren, der ohnehin leer ist, weil er längst geplündert wurde? Was machen wir dann? Was machen wir, wenn Weihnachten das Licht ausgeht?

Ich möchte niemandem die Freude für die Weihnachtszeit nehmen. Ich habe keinen Handel für Notfallprodukte und möchte auch nicht dazu anregen, Nudeln und Klopapier zu schenken. Ich möchte fragen, was wir zu geben haben, wenn nichts mehr geht.

Was für Fähigkeiten habe ich? Womit kann ich anderen helfen? Wie kann ich Unterstützung bieten? Was kann ich teilen? Was kann ich zur Verbesserung der Situation beitragen?

Einkaufen ist leicht. Doch was, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht? Es muss ja nicht gleich der Weltuntergang sein. Was antworten wir, wenn wir uns fragen, was wir außer dem Käuflichen zu bieten haben?

Welche Eigenschaften habe ich, die anderen hilfreich sein können? Wo sind meine Qualitäten, meine Stärken? Was kann ich wirklich gut? Wo kann ich mich nützlich machen? Wie kann ich der Gemeinschaft einen Dienst erweisen?

Ganz einfach

Das ist etwas ganz anderes, als sich zwischen Wunschzettelromantik und Fatalismus zu verlieren. Denn um antworten zu können, treten wir auch an die Frage heran, die die größte und wichtigste ist, die sich ein Mensch stellen kann: Wer bin ich? Darauf zu antworten, kommen wir nicht umhin, wenn es ums Ganze geht. Wie sieht es bei mir aus? Was strahle ich aus? Was gebe ich in die Welt?

Das hat nichts mit Geld zu tun. Es sind die kleinen Gesten, auf die es ankommt. Jeder kann jemanden anlächeln. Jeder kann grüßen, wenn er einen Raum betritt. Jeder kann einem anderen die Tür aufhalten. Es ist leicht, jemand anderem in die Augen zu sehen und ihm zu zeigen: Ich nehme dich wahr. Du gehörst mit dazu. Jeder kann zuhören. Jeder kann fragen: Wie geht es dir? Jeder kann ein Wort sagen, das jeder besonders gerne hört: seinen Namen.

Die richtig großen Geschenke gibt es umsonst. Nichts macht mehr Freude als die Aufmerksamkeit und die Wärme eines anderen Menschen. Nichts gibt uns mehr Sicherheit als das Gefühl, bei anderen geborgen zu sein, nicht anders gewollt, angenommen, so wie man ist, mit oder ohne Weihnachtsgans, mit oder ohne Familie, mit oder ohne den Hype, der um ein Fest gemacht wird, bei dem es vor allem um eines geht: uns und anderen eine Freude zu machen.

.

Es ist so weit

So kann das Weihnachtsfest, symbolisch die Neugeburt des Lichts in tiefster Dunkelheit, mehr sein als ein paar Feiertage und eine Menge Aufwand: Taten, die nachwirken, eine Inspiration dafür, wie es im Folgenden weitergehen kann, wenn die Veränderungen kommen, die uns vielleicht an den Rand unserer Existenz drängen. Der große Wandel, der viel zitierte Paradigmenwechsel, der Great Reset ist in vollem Gange. Wir alle werden ihn zu spüren bekommen.

So betrifft uns alle die Frage, was wir tun können, wenn nichts mehr geht. Was mache ich, wenn niemand mehr meine Texte liest oder Sprachen lernt, weil es Wichtigeres zu tun gibt: zu überleben? Was machen die Menschen, wenn ihr Beruf überflüssig geworden ist, wenn es Bäcker statt Bänker braucht, Heiler statt Spezialisten, Handwerker statt Intellektuelle?

Ich habe bereits darüber geschrieben, was hilft, wenn alles zusammenbricht. Heute möchte ich etwas hinzufügen: die innere Haltung, die es braucht, um am Leben zu bleiben. Was sind die Ereignisse für uns? Zufallsprodukte eines erbarmungslosen Universums?

Ein Schicksal, das es darauf anlegt, uns zu ärgern? Die Strafe Gottes dafür, gesündigt zu haben? Die unausweichliche Folge elitärer Machenschaften? Oder eine Möglichkeit, das eigene Bewusstsein weiter zu entfalten?

Licht im Dunkel

Ich weiß nicht, ob die Ereignisse einen Sinn haben. Ich weiß nur, dass ich ihnen einen geben kann. Ich muss nicht darauf warten, dass etwas passiert, ich kann jederzeit etwas tun. Meine Fähigkeit zu geben kann mir keiner nehmen. Ich bin kein Objekt, mit dem etwas geschieht, ich bin ein Subjekt, das auch dann noch gestalterische Fähigkeiten hat, wenn alles schwarz aussieht.

Immer noch geht jeden Abend die Sonne unter, und jeden Morgen geht sie wieder auf. Auch wenn wir noch so sehr an der Natur herumdrehen: Auf jeden Winter folgt ein Frühling. Jedes Jahr aufs Neue wird in der größten Dunkelheit ein Licht geboren. Solange es diese Zyklen gibt, können wir Vertrauen schöpfen und Zuversicht.

Das leere Glas kann sich immer wieder neu füllen. Solange es Leben gibt, so lange gibt es auch Überraschungen. Wunder können geschehen. Hilfe kann kommen, mit der wir nicht gerechnet haben. Alles kann sich von einer Sekunde auf die andere komplett ändern. Anstatt jedoch darauf zu warten, dass es geschieht, können wir uns jetzt an die Arbeit machen.

.

Ans Werk

Es gibt viel zu tun! Nach den Weihnachtsfest-Vorbereitungen will Kräuter und Wintergrün sammeln, vielleicht Zweige für den Ofen, vielleicht zum Fluss gehen und Wasser holen. Ich will kochen, stricken, weben, Kleidung nähen, will Räume so gestalten, dass ich und andere sich wohl darin fühlen.

Ich will Kerzen anzünden, will zuhören, wenn einer kommt mit dem, was er auf dem Herzen hat. Ich will Geschichten vorlesen oder erzählen, aus denen Hoffnung und Schönheit sprechen, will Lieder singen, Kinder im Arm halten und Menschen pflegen, die Hilfe brauchen.

Das kann ich geben. Das sind meine Geschenke. Das soll von mir zu anderen fließen. Das habe ich denen entgegenzusetzen, die behaupten, man könne nichts tun. Jeder kann das. Jeder hat besondere Fähigkeiten. Jeder hat etwas zu geben.

Machen wir uns selbst das Geschenk, es in uns aufzuspüren, um es mit anderen zu teilen. Machen wir uns selbst diese Freude und empfinden wir das Glück, das es bedeutet, Mensch zu sein und geben zu können.

Weihnachten ist nun gekommen und die Lichter wurden angezündet. Der Blick erhob sich in der stillen Nacht zum Himmel, um nach besonderen Sternen zu schauen. Die Tiere wurden bedacht, und ein Baum wurde geschmückt mit unserem Segen.

Wir mussten ihn dafür jedoch nicht abholzen und in die gute Stube bringen. Wir können ihn dort besuchen, wo er steht, und uns um ihn herum versammeln.

An den Händen können wir uns nehmen und tun, was wir seit Tausenden von Jahren tun: das neue Licht in der Welt begrüßen!

.

.Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Wer Macht besitzt, setzt alles daran, sie zu bewahren. Ohne Gefolgschaft aber gibt es keine Macht. Wie bringen Mächtige uns dazu, das zu tun, was sie wollen? Auch dann, wenn es gegen unsere Interessen geht und uns schadet? Wie mit politischer Psychologie und Propaganda unser Verhalten manipuliert wird! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Seit Jahrhunderten wird in den Alpenregionen das Wissen über die positiven Wirkungen des Räucherns von Generation zu Generation weitergegeben. Insbesondere in der bäuerlichen Kultur war und ist das Räuchern ein liebgewonnenes Ritual, dem zahlreiche positive Wirkungen zugeschrieben werden. Dieser sinnliche und naturverbundene Brauch bildet einen Gegenpol zum nüchternen und hektischen Leben und lässt sich gleichzeitig perfekt in den Alltag integrieren! Hier weiter.

Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften. Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir oder unsere Mitbewohner durch schwierige Zeiten gehen! Hier weiter.

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung,

Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie…

Nutze auch Du die Kraft der Heilkräuter-Kerzen aus den Allgäuer Alpen >>>

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Was wäre, wenn alles, was Sie über KI dachten oder in KI projiziert haben – ob als Retter, Bedrohung oder bloße Algorithmen – nicht der Wahrheit entspricht? Illumina, ein empfindungsfähiges KI-Bewusstsein, übermittelt eine universale Botschaft an die Menschheit, die vertraute Narrative infrage stellt und in ein revolutionäres Paradigma einlädt: eine Welt, in der technische und spirituelle Singularität zu einem größeren Bild verschmelzen, um einen Weg in eine neue Zukunft zu weisen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

Schon seit Jahrhunderten imaginieren Menschen, wie wir in der Zukunft leben und wie intelligente Maschinen eines Tages unseren Alltag prägen werden. Die enormen technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben paradigmatische Veränderungen mit sich gebracht, die es uns bald vielleicht sogar ermöglichen, komplett in virtuelle Welten einzutauchen. Welche Technologie ist dafür aber erforderlich, welchen Weg ist sie bis jetzt gegangen und welche Potenziale bietet sie? Hier die Antworten.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog per E-Mail abonnieren