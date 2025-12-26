Rauhnacht-Mondkraft heute 26. Dezember 2025 – Fische-Mond am Tag des Mars

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Fische-Mond am Tag des Mars bringt vieles in Bewegung. Der Einfluss von Mars kann durch einen negativen Aspekt auch für massive Belastungen sorgen. Lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Mond Opposition Mars – Mond Trigon Jupiter – 2. Weihnachtsfeiertag – Stephanitag -2. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir spüren, dass jetzt die Zeit zum Genießen gekommen ist. Lassen wir es uns gut gehen!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Fische-Mond am 2. Weihnachtsfeiertag

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.

So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung. Dieser Tag eignet sich auch hervorragend dazu, ein wichtiges Projekt auf den Weg zu bringen.

Aber Achtung! Vermeiden wir, dass wir uns in aufreibende Verhandlungen verwickeln. Mit der Energie des Mars kann man zwar beruflich nach vorne preschen, die kommunikativen Kompetenzen werden dadurch allerdings negativ beeinflusst.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Allerdings sorgen die explosiven Energien von Mars auch immer wieder für Belastungen, da er ab Mittag in Opposition zum Mond in den Fischen steht. Der spannungsgeladene Mars kann deshalb viel Porzellan zerschlagen und für heftige Konflikte sorgen, denn wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren.

Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können. Aber gerade die heute wirkende Opposition von Mars kann auch das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die dieser Aspekt in uns auslöst, macht uns kreativ und und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Zeigen wir uns kompromissbereit!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Fische-Mond

Glücksplanet Jupiter schüttet am frühen Abend (ab 18.00 Uhr) sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Fische-Mond zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

.

Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Merkur-Jahr 2026, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2026 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie tanken >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.

Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Blutquick Bio >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden. Inneres Navi zum Glück >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Alle Pflanzen brauchen nun reichlich Wasser – auch diejenigen im Winterlager! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Nutzen wir die Gelegenheit, tiefe Emotionen auszuleben und romantische Momente mit dem Partner zu genießen. Beruf/Karriere – Beim Fische-Mond sind wir weniger ambitioniert, dafür aber umso kreativer. Unkonventionelle Arbeiten machen nun besonders viel Spaß. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.