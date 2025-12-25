Rauhnacht-Mondkraft heute 25. Dezember 2025 – Mond in den Fischen

Die Alpenschau wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Mondkraft eine wunderschöne Weihnachts- und Rauhnachtzeit!

.

Die Mondkraft heute am 1. Weihnachtsfeiertag führt in die magische Zeit der Rauhnächte. Der Mond in den Fischen schenkt Tiefe, Intuition und emotionale Sensibilität. Venus im Steinbock fordert uns in Liebesdingen heraus. Gehen wir liebevoll mit uns selbst um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Sonne Sextil Mond – Venus im Steinbock – 1. Weihnachtsfeiertag – Christtag – 1. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir spüren, dass jetzt die Zeit zum Genießen gekommen ist. Lassen wir es uns gut gehen!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond in den Fischen am 1. Weihnachtsfeiertag

Der Mond in Fischen schenkt am 1. Weihnachtsfeiertag durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Durch die Sonne im Steinbock erhalten wir tagsüber wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond in den Fischen zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schneller erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

Gehen wir voller Energie und Tatkraft durch den 1. Weihnachtsfeiertag!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit der Venus im Steinbock

Mit dem Zeichenwechsel von Liebesplanet Venus, die bereits am 24. Dezember abends den lebhaften Schützen verlassen und sich bis 17. Januar 2026 in den ernsthaften Steinbock begeben hat, werden wir in der Liebe vielen Höhen und Tiefen ausgesetzt. Zum einen verdeckt unser unnahbares, beherrschtes und ernsthaftes Auftreten unsere empfindsame Seite und lässt uns deshalb auch sehr verhalten oder sogar reserviert wirken. Andererseits sind wir durch die Venus in Steinbock kultiviert, strahlen Selbstbewusstsein und Sicherheit aus.

Wie immer, wenn der Steinbock seine Hände im Spiel hat, ist das Ansehen und die materielle Sicherheit sehr wichtig. Doch vor allem kehrt durch die Venus im Steinbock in die Liebe eine Ernsthaftigkeit ein, die unsere Beziehungen nicht nur einmal auf den Prüfstand stellen wird. Lassen wir zyklische Transformations- und Erneuerungsprozesse zu und lösen uns von alten Identifikationen, damit Neues entstehen kann – auch in unseren Beziehungen!

Mit der Venus im Steinbock zeigen wir nur ungern unsere Gefühle und können einen regelrechten Panzer entwickeln. Außerdem sind wir sehr kritisch und der Wahrheit verpflichtet. Wir haben aber auch enorme sexuelle Energien und viel Ausdauer. Wir fühlen uns allerdings sicher in Konventionen und im „normalen“ Verhalten, wobei uns Selbstkontrolle sehr wichtig ist, was uns aber auch sehr verschlossen wirken lässt.

Nehmen wir die Herausforderungen der Venus im Steinbock an!

.

Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Merkur-Jahr 2026, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2026 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität. Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht. Alles was du über Methylenblau wissen musst >>> Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen. Die heilende Kraft der Wasserstoff-Medizin >>>

Wasserstoff Booster >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer! Starseeds-Healing >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Alle Pflanzen brauchen nun reichlich Wasser – auch diejenigen im Winterlager! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Nutzen wir die Gelegenheit, tiefe Emotionen auszuleben und romantische Momente mit dem Partner zu genießen. Beruf/Karriere – Beim Fische-Mond sind wir weniger ambitioniert, dafür aber umso kreativer. Unkonventionelle Arbeiten machen nun besonders viel Spaß. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.