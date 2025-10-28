PORTALTAG: Tagesenergie heute 28. Oktober 2025 – Erneuerung

Die Tagesenergie heute am Portaltag führt in eine Zeit der Erneuerung und erweckt die Hoffnung auf ein besseres Leben. Gehen wir mutig den Weg der Veränderung!

Die Portaltag-Tagesenergie heute schenkt uns die wundervolle Möglichkeit der Manifestation aller unserer Seelenwünsche und führt uns durch die Kraft der Erneuerung zu einer tiefen Heilung der Seelenwunden. Wir erleben auch die höchste evolutive Energie und Erneuerungskraft für jede anstehende Veränderung. Unbrauchbares kann durch diese Portaltag-Tagesenergie in Höherwertiges umgewandelt werden.

Dieser Portaltag hat das Potenzial, alle Schleier zu lüften. Das bedeutet, dass wir Erkenntnisse in Bezug auf den Fluss des Lebens nutzen können. Wir sind in der Lage, Dinge die damit im Zusammenhang stehen, in die Manifestation zu bringen, was sich als Erneuerung in jedem Lebensbereich ausdrücken kann.

Die energetisch starken Portaltag-Kräfte wirken zu unseren Gunsten, wenn wir mutig den Weg der Veränderung beschreiten!

Wenn wir die Verbundenheit und die Liebe in unseren Herzen neu entdecken, können wir uns ganz der Erneuerungskraft hingeben und die Welt durch ein neues Bewusstsein bereichern.

Nutzen wir das Energiefeld unseres Herzens und aktivieren wir seine Kräfte: Weisheit, Verletzlichkeit, Vergebung, die Fähigkeit zu lieben, unendliche Energie, Transformation und Selbstakzeptanz.

Durch die Befreiung der Kräfte unseres Herzens gelangen wir zu einem tiefen Gefühl des Friedens, der Ausgeglichenheit und der Erfüllung, so dass wir in der Lage sind, das Leben von einem Ort des Vertrauens und der Liebe aus anzugehen.

Die heilende Kraft des Herzens >>>.

.

Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Die Portaltag-Tagesenergie heute stellt uns auch Kontrollenergien zur Verfügung, die uns helfen, unsere Blockaden sowohl im Denken als auch in unserer Gefühlswelt zu beseitigen, damit die erneuernden Energien ungehindert fließen können.

Es stehen uns ganz wunderbare und zusätzliche energetische Kräfte zur Verfügung, um alle notwendigen Veränderungen in unserem Leben zügig voranzutreiben. Gleichzeitig werden wir aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns nicht mehr vor unseren Blockaden verschließen und so tun können, als ob alles in Ordnung wäre. Das funktioniert ab heute nicht mehr!

Schaffen wir Raum für Positives und lassen alle Veränderungen einfach geschehen!

Wir alle haben spirituelle Helfer aus der geistigen Welt, die uns auf unserem Weg begleiten und uns dabei Unterstützung, Weisheit und Liebe schenken wollen, damit sich der Wandel besser vollziehen kann.

Mit Übungen und Meditationen wird es möglich, den Kontakt mit deinen Seelenhelfern herzustellen, um Rat, Schutz und echten Beistand von ihnen zu erhalten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

