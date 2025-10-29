Mondkraft heute 29. Oktober 2025 – Halbmond im Wassermann – Merkur in Schütze

Die Mondkraft heute lässt mit dem Halbmond im Wassermann einige Stürme durchs Leben fegen. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Schützen aktiviert eine mentale Energie und macht offen für Neues. Treiben wir kraftvoll voran, was wir begonnen haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Halbmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in Zwillinge – Merkur im Schützen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich aus Unsicherheiten und Ängsten zu befreien. Geben wir dem Drang zur Veränderung nach!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten durch den Halbmond-Einfluss einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond im Wassermann verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für unsere Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten noch ab, da der Halbmond einem erfolgreichen Wirken entgegenstehen.

Für viele von uns bringt dieser Halbmond in Wassermann auch menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich. Wir können die heutige Mondendenergie trotz der spürbaren Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen.

.

.

Besonders in Acht nehmen müssen wir uns in der Halbmondphase vor einer Opposition zwischen Merkur und Uranus. Dieser verhängnisvolle Aspekt beeinflusst unsere Stimmungslage, da die negativen Energien der beiden Planeten in uns unerbittlich gegeneinander arbeiten. Wichtig ist, sich für die angezeigten Spannungen ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen. Durch die Merkur Uranus Opposition sind wir sehr zerstreut, unkonzentriert, nervös, unberechenbar und aufbrausend.

Wir haben zwar viele ungewöhnliche Ideen, die sich aber durch den Halbmond-Einfluss nicht realisieren lassen und so neigen wir dazu, uns zu verzetteln. In unseren Ansichten sind wir sehr wechselhaft und mit Urteilen oftmals vorschnell, was uns mitunter sehr taktlos erscheinen lässt. Dieser Spannungsaspekt beschleunigt zwar unser Denken, er bringt aber auch eine spürbare Hektik in unser Leben.

Unsere Gedanken lassen sich zudem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten, so dass es in unserem Kopf ganz schön rund gehen kann, ohne dass wir den ins Auge gefassten Zielen auch nur einen Schritt näher kommen. Unsere Ungeduld im Gespräch kann außerdem in unserem Umfeld Widerstände wecken, da wir durch unüberlegte und vorschnelle Äußerungen unser Gegenüber sehr verärgern können, was eine Freundschaft oder sogar eine Beziehung für immer beenden könnte.

Achten wir auf unsere Wortwahl!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Schützen

Ab Mittag wird der restliche Tag von Merkur dominiert, denn er wechselt um 12.10 Uhr in denn Schützen, wo er uns als Geschenk neue Visionen bringt und unsere Flexibilität für unerwartete Möglichkeiten testen wird. Er unterstützt unsere lange gehegten Träume und Wünsche und fördert zudem unser spirituelles Wachstum.

Allerdings hat die Schütze-Energie von Merkur nicht nur sonnige Seiten, denn wir könnten das Problem haben, dass wir uns zu sehr in unsere vielfältigen Interessen verlieren. Dann besteht die Gefahr, dass wir vor lauter Theorien nicht den nächsten praktischen Schritt erkennen können.



Mit Merkur im Schützen streben wir jedoch auch nach Gerechtigkeit und Fairness. Wir sind freimütig im Denken, weltoffen, aufgeschlossen und vielseitig interessiert. Zudem sind wir ständig auf der Suche nach Idealen und nach höherer Bildung. Durch die Schütze-Energie haben wir einen unerschütterlichen Optimismus, sodass wir alle Ziele, die wir nun anstreben, auch erreichen können.

Geben wir nicht auf, dann wird uns der Erfolg gewiss sein!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

