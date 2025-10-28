Mondkraft heute 28. Oktober 2025 – Mond im Steinbock am Portaltag

Die Mondkraft heute bringt mit dem ernsthaften Mond im Steinbock am Portaltag überraschende Entwicklungen mit sich. Besonders kraftvolle Planetenverbindungen bereichern diesen Tag. Glauben wir an unsere Ziele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur Trigon Jupiter – Mond Sextil Mars – Venus Trigon Uranus – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir in einer Sache unsicher sind, sollten wir das einfach nicht zeigen. Privat sowie beruflich ist es klug, Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock am Portaltag

Die Mondkraft heute lässt uns am heutigen Portaltag voller Optimismus in den Tag starten, denn ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem ein guter Tag, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des harmonischen Jupitereinflusses auf Zeichenherrscher Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.

.

.

Kraftvolle Unterstützung erhalten wir an diesem Portaltag auch von Mars, der sich mit dem Mond im Steinbock zu einem Sextil verbindet. Dieser Aspekt schenkt starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, haben eine sehr starke Lebenskraft und gute Gesundheit, ferner eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind zudem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen und haben eine offene, ehrliche Wesensart. Durch diese Power-Konstellation von Mars mit dem Mond im Steinbock werden wir außerdem von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, erhalten aber auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Wagen wir uns mutig an alle Vorhaben heran, für die uns bisher der Mut gefehlt hat!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock am Portaltag

Tagesbestimmend wird am heutigen Portaltag ein Trigon zwischen Venus und Uranus sein, das Lebensfreude und eine optimistische Einstellung auslösen wird. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Trigon ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen, aber auch in der Liebe können wir mit unerwarteten Begegnungen rechnen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock am Portaltag

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen. Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

