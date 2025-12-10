PORTALTAG: Tagesenergie heute 10. Dezember 2025 – Botschaften der Seele

Die Portaltag-Tagesenergie heute schenkt innere Stärke und führt auf den Weg zur Selbstfindung. Achten wir auf die Botschaften der Seele!

Portaltage sind Tage mit sehr hochschwingender Energie und intensiven kosmischen Einflüssen, die sich unterschiedlich auf Körper, Geist und Seele auswirken können. Der Zugang zur geistigen Welt ist viel offener. Die “Schleier” zur Anderswelt – zu anderen Dimensionen und Welten sind sehr dünn. Portaltage sind deshalb sehr gut für Meditationen, Energie- und Transformationsarbeit sowie Channelings geeignet.

Diese zum Teil sehr stürmischen Energien sind die beste Voraussetzung, um uns mit den tief in uns schlummernden Urkräften zu verbinden. Wir werden auf den Weg zur Selbstfindung geführt und erhalten einen Einblick in das wahre Selbst. Die Botschaften der Seele führen zur inneren Stimmigkeit und helfen uns, zur jeweils eigenen Form und Gestalt zu finden.

Stärke deine Seele durch deine innere Kraft!

Wie alle Portaltage, so hat auch dieser Portaltag eine spürbare Auswirkung auf Körper, Geist und Seele und fordert eine Neuausrichtung, ein Schwingen auf höherer Ebene. Die Seele schaut durch unsere Augen in die Zeit hinein.

Die uralten Techniken und Rituale des Schamanismus sind ein hochwirksames Mittel, um zur eigenen inneren Stärke zurückzufinden und die Anforderungen des Lebens zu meistern.

Nutze die schamanische Schöpferkraft >>>.

.

Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Dein wahres Selbst kann sich nur dann entfalten, wenn du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest. Im Außen sind viele Verlockungen, die uns letztlich von uns selbst ablenken. Um deinem wahren Selbst näher kommen zu können, musst du in dein Inneres schauen.

Wenn du dich selbst finden willst, musst du anhalten. Höre auf mit dem ständigen beschäftigt sein, mit der Ablenkung von dir selbst, die dich im Leben nicht wirklich weiterbringt. Höre auf, dir die Zeit zu vertreiben und dich mit nebensächlichen Dingen vom Wesentlichen abzulenken.

Richte deine ganze Aufmerksamkeit nach innen!

.Um deinem wahren Selbst begegnen zu können, musst du alle Schichten durchlaufen, die an die Oberfläche kommen. Dabei hilft dir die Stille.

Nur in der Stille kannst du dich selbst erkennen und finden. Du brauchst Ruhe ohne jegliche Ablenkungen. Nimm dir also an diesem Portaltag Zeit für dich selbst im Alleinsein und entfalte mit der Kraft der Seele dein wahres Selbst.

Heilkraft deiner Seele >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

