Mondkraft heute 10. Dezember 2025 – Mondpause – Neptun direktläufig

Die Mondkraft heute führt durch eine kurze, aber energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond in der Jungfrau. Neptun wird direktläufig und lässt alles an die Oberfläche kommen. Konzentrieren wir uns auf die spirituellen Aspekte des Lebens! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 8.21 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Neptun direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Suchen wir uns heute eine sinnvolle Beschäftigung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Tag starten, die bereits um 8.21 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen vorerst ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der Mondpause zum Mond in Jungfrau fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.

Nach der Mondpause lädt uns der Mond in der Jungfrau die nächsten beiden dazu ein, unserem inneren und äußeren Rhythmus die nötige Balance zu geben. Ernsthaftigkeit, Vernunft und Ordnung sind Trumpf und das Bedürfnis nach Klarheit und Achtsamkeit ist groß.

Der analytische und kritische Jungfrau-Mond hilft uns auch dabei, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Da unser sentimentales Wesen ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen.

Übergeben wir alles, was Körper, Geist und Seele im Ungleichgewicht hält der Heilenergie des Jungfrau-Mondes!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun direktläufig

Neptun wird heute um 13.20 Uhr wieder direktläufig und beendete somit seine Rückläufigkeit, die am 4. Juli begonnen hatte. Neptun steht für Phantasien, Träume, Illusionen und baut diese nun verstärkt wieder auf. In der rückläufigen Phase hat er uns idealerweise unterstützt, um uns von alten Dingen, Träumen und Illusionen loszulösen.

Mit der Direktläufigkeit von Neptun sollen wir uns nun verinnerlichen, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Beste und das Leben unserer Träume verdienen, wobei wir uns nicht mit weniger zufriedengeben geben sollten. Wir erleben diese Zeit der Direktläufigkeit aber auch oft als sehr frustrierend, wenn es um das Artikulieren von Gefühlen geht.

Dennoch kann ein echter Durchbruch stattfinden, den wir aber erst später erkennen werden. Innere Grenzen werden durch Neptun direktläufig im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden.

Die Mondkraft heute lässt durch Neptun direktläufig alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften. Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Angstvolle, depressive Gedanken oder auch Aggressionen und Wutausbrüche sind heftige Energien, die sich in der Wohnung festsetzen und uns immer wieder in diese Richtung ziehen. Energetische Hausreinigung >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

