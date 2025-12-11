Mondkraft heute 11. Dezember 2025 – Halbmond – Merkur im Schützen

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Jungfrau für einen schwierigen Tag. Venus befeuert die negativen Halbmondeinflüsse. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Schützen aktiviert eine mentale Energie und macht offen für Neues. Treiben wir kraftvoll voran, was wir begonnen haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Halbmond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Quadrat Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in der Jungfrau

Der Halbmond in der Jungfrau sorgt für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen.

Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen. Die Halbmond-Mondphase wird jedoch vor allem unsere Beziehungen belasten, denn eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

.

.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond in der Jungfrau hat allerdings nicht nur negative Energien im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte, damit wir unbelastet in die nächste Mondphase starten können.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Etwas Abstand und eine objektivere Haltung gegenüber den Einschränkungen helfen uns, über die schwierigen Einflüsse unbeschadet hinweg zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Schützen

Ab Mittag wird der restliche Tag von Merkur dominiert, denn er wechselt um 12.10 Uhr in denn Schützen, wo er uns als Geschenk neue Visionen bringt und unsere Flexibilität für unerwartete Möglichkeiten testen wird. Er unterstützt unsere lange gehegten Träume und Wünsche und fördert zudem unser spirituelles Wachstum.

Allerdings hat die Schütze-Energie von Merkur nicht nur sonnige Seiten, denn wir könnten das Problem haben, dass wir uns zu sehr in unsere vielfältigen Interessen verlieren. Dann besteht die Gefahr, dass wir vor lauter Theorien nicht den nächsten praktischen Schritt erkennen können.



Mit Merkur im Schützen streben wir jedoch auch nach Gerechtigkeit und Fairness. Wir sind freimütig im Denken, weltoffen, aufgeschlossen und vielseitig interessiert. Zudem sind wir ständig auf der Suche nach Idealen und nach höherer Bildung. Durch die Schütze-Energie haben wir einen unerschütterlichen Optimismus, sodass wir alle Ziele, die wir nun anstreben, auch erreichen können.

Geben wir nicht auf, dann wird uns der Erfolg gewiss sein!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Ein ehrliches Lächeln, das von Herzen kommt, kann ganz viel in unserem Leben zum Guten hin verändern. Schenken wir uns im Spiegel selbst ein Lächeln, denn dann fühlt sich das Leben gleich besser an. Lächeln wir auch in den Momenten, in denen es eigentlich nicht viel zu lachen gibt.

. Wir Menschen gelten als »Krone der Schöpfung«. Und doch leiden viele von uns unter chronischen, oft diffusen Beschwerden, werden Opfer ihrer schlechten Angewohnheiten und haben das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Was steckt hinter den scheinbar unlösbaren Problemen? Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht. Wie unsere Psyche tickt >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

