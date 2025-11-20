NEUMOND: Tagesenergie heute 20. November 2025 – Schattenthemen

Die Neumond-Tagesenergie heute schenkt intensive Einflüsse zur Auflösung von Schattenthemen. Die Kräfte der Transformation helfen beim Loslassen von Altlasten. Lösen wir die Schatten der Vergangenheit auf!

Die Gefühle, die wir bis jetzt unterdrückt haben, drängen durch die Neumond-Tagesenergie heute darauf, anerkannt und integriert zu werden. Unsere Schattenseiten sind Charakterzüge, die wir nicht mögen, die wir ablehnen, nicht wahrhaben wollen und daher verdrängen.

Alles, was wir jedoch nicht in unsere Bewusstsein gelangen lassen, ist trotzdem noch da – unterschwellig – und raubt uns unsere Energie, unsere Kraft. Unsere Lebensenergie wird blockiert, wenn wir unsere Schattenthemen nicht der Transformation übergeben.

Geführt von der Kraft der Neumond-Tagesenergie wird die Auflösung aller Schattenthemen ermöglicht. Lassen wir unsere alten Denk- und Handlungsweisen einfach los und kreieren wir uns die gewünschten Lebenssituationen. Selbst wenn dies eine radikale Veränderung bedeutet, zahlt es sich sicherlich aus!

Schattenthemen sind die tiefere Ursache für unliebsames Geschehen und verlangen nach Auflösung!

Sind wir mit uns und unseren Handlungen zufrieden, haben wir allen Grund den heutigen Neumond-Tag aus vollen Zügen zu genießen. Gibt es jedoch etwas zu verändern, schafft die Tagesenergie gerade heute zum Neumond ganz wunderbare Voraussetzungen, um dies in Bewegung zu setzen.

Genau jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, uns folgende Frage zu stellen: Ist unser Leben in den von uns erschaffenen Begrenzungen wirklich lebenswert oder sollten wir das Risiko eines freien und vor allem bewussten Lebens eingehen?

Wahrscheinlich fällt uns die Antwort darauf gar nicht so schwer und die Umsetzung genauso wenig! Setzen wir einfach den ersten Schritt und riskieren wir eine andere Betrachtungsweise. Wir werden erkennen, dass dies der einzig richtige Weg ist!

Nutze die Energie der heiligen Geometrie >>>.

.

Energetische Einflüsse der Neumond-Tagesenergie heute

Schattenthemen transformieren und erlösen heißt, uns die verdrängten Teile unserer Persönlichkeit bewusst zu machen. Wenn wir sie enttarnen, ihnen ins Auge schauen, holen wir sie ins Licht. Sie gehören zu unserer Ganzheit und zu unserem Potential, wobei alle Teile nötig sind, um ein Ganzes zu bilden.

Wenn wir gesund und glücklich sein wollen, kommen wir nicht drum herum, uns mit den Schatten der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wir sind aufgefordert, in uns hinein zu schauen und die verdrängten, schmerzhaften Gefühle zu heilen. Das Leben wird eindeutig leichter, freier und liebevoller, wenn die Schatten der Vergangenheit transformiert werden können.

Wenn wir unsere Schattenthemen auflösen, kann neue Energie fließen und Heilung geschehen!

Neben den lichtvollen Seiten gehört zu unserer Persönlichkeit auch der Schatten. Aber erst wenn wir unsere Schattenseiten anerkennen und heilen, können wir Zufriedenheit, innere Ausgeglichenheit und tiefes Wohlbefinden empfinden, können wir wahrhaft ganz werden. Stellen wir uns den Abgründen und Ängsten der eigenen Psyche! Schattenarbeit >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren