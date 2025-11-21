Mondkraft heute 21. November 2025 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen lässt den Wunsch nach Freiheit übermächtig werden und lädt uns ein, mit neuem Schwung durchs Leben zu gehen. Sonne und Neptun stellen die seelische Ausgeglichenheit her. Saturn und Uranus bringen Altes und Neues in Einklang. Freuen wir uns auf eine tiefe Veränderung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Sonne Trigon Neptun – Saturn Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zuversicht und Optimismus herrschen vor, so dass wir nun vieles anpacken können – Treffen wir schon längst fällige Entscheidungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Grundstimmung ist durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen positiv und lebensbejahend. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern. Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir außerdem an das Gute im Menschen. Bis Mittag können wir uns ohne störende Konstellationen ganz konzentriert auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen.

Zudem gelingt es uns durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besser mit Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig zu werden. Es ist jedoch auch ein günstiger Zeitpunkt um einen Fehler einzugestehen. Zeigen wir Toleranz gegenüber anderen, wenn diese nicht so perfekt sind wie wir selbst und vermeiden wir Egoismus und Überheblichkeit.

.

.

Heute beeinflusst uns in erster Linie ein Trigon, dass die kraftspendende Sonne und der feinfühlige Neptun miteinander bilden. Dieser harmonische Aspekt macht es uns leichter, spirituell in die Tiefe zu gehen. Wir verspüren aber auch ein starkes Bedürfnis, uns der Belange unserer Mitmenschen in einer sehr mitfühlenden Weise anzunehmen.

Wir haben durch die Sonne-Neptun-Verbindung die Chance, etwas Gutes für einen Mitmenschen zu tun. Diese Konstellation hält die Ego-Kräfte unter Kontrolle, und im Laufe des Nachmittags sollten wir genug Gelegenheiten bekommen, unser Karma positiv aufzustocken. Wir werden zudem offen für das wahre Wesen und die Ausstrahlung der uns umgebenden Dinge.

Dieser Aspekt stellt außerdem die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Zeigen wir unsere wahre Stärke – dann wird selbst Unmögliches möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus, das uns auch die ganze nächste Woche begleiten wird, gehört zu den Aspekten, die leise wirken und dennoch tiefe Veränderungen mit sich bringen. Es ist also kein dramatischer Paukenschlag, sondern eher ein stiller Entwicklungsschritt, der uns – wenn wir achtsam lauschen – in eine neue innere Ordnung führen kann.

Wenn sich zwei so gegensätzliche Kräfte wie Saturn und Uranus harmonisch verbinden, entsteht eine kostbare Mischung aus Beständigkeit und Aufbruch, aus Klarheit und Kreativität. Dieses Sextil ist wie eine Brücke zwischen Alt und Neu – und es lädt uns ein, Altes nicht einfach loszuwerden, sondern es in eine neue Form zu bringen, die besser zu unserem heutigen Selbst passt.

Diese Verbindung ist kein Aufruf zum radikalen Umbruch – sondern eine Einladung, Wege zu finden, die stabil und zugleich lebendig sind. Vielleicht finden wir gerade jetzt Lösungen, die wir lange gesucht haben – nicht durch Druck, sondern durch ein inneres „Ja“ zu Entwicklung.

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus wirkt wie ein sanftes, aber nachhaltiges Korrektiv. Es hilft uns, alte Strukturen weiterzuentwickeln, ohne sie komplett abzureißen. Es ermöglicht Veränderung, ohne dass alles im Chaos versinkt. Und es lädt uns ein, die Bereiche unseres Lebens, die sich veraltet oder starr anfühlen, neu zu denken – mit Respekt vor dem, was war.

Finden wir den Mut, neue Wege zu gehen, die besser zu unserem inneren Wachstum passen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die kreativen und schöpferischen Impulse in der Vollmondphase, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

