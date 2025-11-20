NEUMOND: Mondkraft heute 20. November 2025 – Neumond im Skorpion zum Neumond im Schützen

Die Neumond-Mondkraft heute löst mit dem Neumond im Skorpion vorerst tiefgreifende Transformationsprozesse aus. Nach der Mondpause lässt der Neumond im Schützen den Sinn des Lebens erkennen und bringt wieder Licht ins Dunkel. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.30 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Neumond im Skorpion – Mondpause – Neumond im Schützen. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen der Einzelnen seinen Anfang!“ – Bertrand Russel.

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute bringt mit dem Neumond im Skorpion, der bereits ab 7.45 Uhr seine Kraft spüren lässt, ganz besondere Energien mit sich, da durch den Einfluss der Sonne im Skorpion die Neumond-Kraft noch intensiviert wird. Dieser Neumond ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich von schädlichen Gewohnheiten zu verabschieden, damit wir die Befreiung für einen Neuanfang erlangen können.

Dazu es jedoch notwendig, uns von allem Ballast zu lösen, der einer umfassenden Erneuerung im Wege steht. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können energieraubende Beziehungen oder negative Gedanken sein! Nur wenn wir dies alles loslassen, können uns die Transformationsprozesse in eine neue Zeit führen.

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es auch nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft dabei, in uns ganz und heil zu werden. Der Neumond in Skorpion führt uns in das innere der Seele und lässt uns auch tief in unsere Schatten eintauchen.

Gerade in der heutigen Zeit fällt es uns schwer, bei uns selbst zu bleiben, deshalb ist es auch nicht mehr so einfach, sich für die Tiefen der Seele zu öffnen, erst recht nicht für die Orte in uns, an welchen die Schatten wohnen. Die Neumond-Energien haben die Kraft, uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen obwohl diese uns nicht weiterbringen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>. .

Unsere Schatten sind unsere Ängste, können auch unsere Wut oder gar unser Hass sein, die ständige Machtkämpfe auslösen. Es kann bei unseren Schattenthemen ebenso um Aggressionen gehen oder um unsägliche Eifersucht. Vielleicht nagt irgendwo in uns zudem der Neid, das Misstrauen oder die Missgunst.

Wir sollten allen Mut zusammen nehmen, um uns diesen Schattenthemen zu stellen, da sie ein Teil von uns sind, den wir nicht verleugnen können. Sie gehören ebenso zu unserem Leben wie das Licht.

Was auch immer unsere Schatten sind, wir können ihnen durch die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion ganz offen gegenübertreten, sie klar benennen und ergründen, wo die Ursachen liegen – um sie dann auflösen zu können.

Freuen wir uns über eine innere Erneuerung und schließen mit der Vergangenheit ab, um unbelastet einem Neuanfang die Tür zu öffnen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Schützen

Nach einer kaum spürbaren und kurzen Mondpause, wechselt der Neumond um 18.30 Uhr in den Neumond im Schützen. Der Neumond-Abend ist deshalb ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens mit dem Neumond im Skorpion noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, um einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Wenn wir bereit sind dem Ruf des Herzens zu folgen und den nächsten Schritt zu gehen, können wir in diesen Zeiten viel erlösen, denn uralte Themen können nun zu Ende geführt werden. Es geht jetzt nicht darum, das Alte zu optimieren, sondern etwas völlig Neues zu kreieren.

Die richtungsweisesenden Kräfte des Neumondes im Schützen sind auch eine Aufforderung, den eigenen Horizont zu erweitern, damit wir uns unbekannten Welten öffnen können. Wir dürfen über das, was wir zu kennen glauben hinaus wachsen, wobei unsere Offenheit, die Neugier und eine gewisse Hingabe benötigt werden.

Wo es uns jetzt durch den Neumond im Schützen hinzieht, wo alles ganz leicht und einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

.

Mondkraft heute mit dem Neumond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>> .

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer Tagesqualität: Wärme Nahrungsqualität: Eiweiß Pflanzenteil: Frucht Körperzone: Oberschenkel, Venen Organsystem: Sinnesorgane

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>> .

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit des Herzens, zum Aufbau gesunder Knochen und Zähne, zur Vorbeugung von Atherosklerose (Verhärtung der Blutgefäße) und bei hohem Blutdruck. Magnesium hilft gegen Kopfschmerzen, Diabetes und Augenprobleme. Magnesium forte Kapseln >>> Magnesium-Öl >>> . ***** . Extra-Tipp der Mondkraft heute Cistustee stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wirkt der Tee antibakteriell und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit. BIO Cistus-Tee in Premiumqualität >>>. . ***** . Mond-Magie der Mondkraft heute Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns in der Neumond-Nacht ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und die vergangenen Ereignisse Revue passieren lassen. . Wie schön könnte das Leben sein, wenn… Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt. Bring dein Herz wieder zum Singen >>>. .

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond! .

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.