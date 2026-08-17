Mondkraft heute 17. August 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion bringt unterschiedliche Planetenverbindungen mit sich. Die gegensätzlichen Energien von Mars und Neptun belasten den Vormittag. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Venus und Jupiter schenken Wachstum und verleihen der Liebe Flügel. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht bis 23.45 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mars Quadrat Neptun – Merkur Trigon Saturn – Venus Sextil Jupiter – Mondpause zum Mond im Skorpion.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir während der Mondpause die Seele baumeln!
Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause
Bevor der Waage-Mond um 13.30 Uhr in die Mondpause geht, die um 23.45 Uhr mit dem Zeichenwechsel in den Skorpion wieder endet, werden wir durch ein Quadrat zwischen Mars und Neptun bedrängt. Durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen.
Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen.
Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Es fehlt uns zudem am Antrieb und eine „Null Bock“ Phase treibt uns durch diesen Vormittag. Durch Neptun löst sich unser Tatendrang buchstäblich in Nichts auf und man ist einfach zu müde um aktiv zu werden.
Allerdings hilft Neptun auch bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.
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Die Mondkraft heute meint es dann während der Mondpause besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass sich das spannungsgeladene Mars-Neptun-Quadrat gänzlich auflösen wird. Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen.
Dieser Aspekt ist zudem günstig für alles, wo man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.
Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.
Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause
Während der Mondpause dürfen wir uns ab Mittag über eine der glücklichsten und harmonischsten Aspekte freuen, denn Venus und Jupiter vereinen sich den restlichen Tag in einem Sextil. Dieser Aspekt bringt eine Energie von Leichtigkeit, Optimismus und Fülle mit sich. Er fördert das Bedürfnis nach Verbindung und das Erleben von Freude.
Venus (Liebe) und Jupiter (Expansion) sorgen trotz der Mondpause für Herzlichkeit und Charme. Es ist somit eine hervorragende Zeit für soziale Kontakte, Romantik und das Knüpfen neuer Freundschaften. Bestehende Bindungen erfahren oft eine Phase der Übereinstimmung und des gegenseitigen Wohlwollens.
Da beide Planeten mit Werten und Wachstum assoziiert werden, gilt dieser Aspekt als förderlich für finanzielle Angelegenheiten und kleine „Glückstreffer“. Es herrscht außerdem eine Atmosphäre der Großzügigkeit.
Lassen wir uns keinen der kleinen Glücksmomente entgehen!
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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage
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