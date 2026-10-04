Mondkraft heute 4. Oktober 2026 – Mond im Krebs in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause zum Mond im Löwen hat negative Einflüsse im Gepäck Eine verhängnisvolle Opposition zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Merkur und Uranus bringen Spannungen in allen Lebensbereichen mit sich. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Sonntag! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Sonne Opposition Saturn – Merkur Quadrat Uranus – Mondpause zum Mond im Löwen.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Selbst aus einem Meer von Schwierigkeiten ragt immer ein Fels der Lösung!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs in der Mondpause
Die allgemeine Stimmungslage ist durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.
Die Mondpause, die bereits gestern Abend begonnen hat und erst in der Nacht um 1.00 Uhr endet, fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den schwierigen und herausfordernden kosmischen Einflüssen, die uns in vielen Bereichen blockieren werden. Ein energieraubendes Sonne-Saturn-Quadrat hat es nämlich in sich und wird uns mit Blockaden in sämtlichen Lebensbereichen durch den ganzen Tag begleiten.
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Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren. Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.
Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in die vergangenen Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Wir lassen uns von unseren schlechten Erfahrungen leiten und schrecken daher vor vielen Dingen zurück, wobei uns allerdings die Gründe für unsere Verschlossenheit gar nicht bewusst sind.
Die ganztägige Mondpause fordert dazu auf, das Tempo heute komplett herausnehmen und ganz auf das Bauchgefühl zu hören.
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause
Während der gesamten Mondpause wird uns auch ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus sehr zu schaffen machen. Es ist zwar gut möglich, dass wir einige gute, wenn nicht sogar brillante Ideen haben, allerdings sind diese unter dem negativ behafteten Aspekt nicht realisierbar.
Unsere Gedanken lassen sich durch das Merkur Uranus Quadrat außerdem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten. So kann es in unserem Kopf rund gehen, ohne dass wir unseren Zielen näher kommen. Außerdem kann unsere Ungeduld im Gespräch in unserem Umfeld massive Widerstände wecken.
Wir sollten zudem versuchen, ein wenig mehr Geduld aufzubringen, denn es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Das gilt besonders beim Autofahren, auf Reisen oder wenn wir sonst unterwegs sind.
Die Merkur-Uranusspannung setzt uns gedanklich unter Strom – wägen wir jede Entscheidung sorgfältig ab!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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