Mondkraft heute 4. Oktober 2026 – Mond im Krebs in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause zum Mond im Löwen hat negative Einflüsse im Gepäck Eine verhängnisvolle Opposition zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Merkur und Uranus bringen Spannungen in allen Lebensbereichen mit sich. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Sonntag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Sonne Opposition Saturn – Merkur Quadrat Uranus – Mondpause zum Mond im Löwen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Selbst aus einem Meer von Schwierigkeiten ragt immer ein Fels der Lösung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs in der Mondpause

Die allgemeine Stimmungslage ist durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

Die Mondpause, die bereits gestern Abend begonnen hat und erst in der Nacht um 1.00 Uhr endet, fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den schwierigen und herausfordernden kosmischen Einflüssen, die uns in vielen Bereichen blockieren werden. Ein energieraubendes Sonne-Saturn-Quadrat hat es nämlich in sich und wird uns mit Blockaden in sämtlichen Lebensbereichen durch den ganzen Tag begleiten.

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Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren. Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.

Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in die vergangenen Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Wir lassen uns von unseren schlechten Erfahrungen leiten und schrecken daher vor vielen Dingen zurück, wobei uns allerdings die Gründe für unsere Verschlossenheit gar nicht bewusst sind.

Die ganztägige Mondpause fordert dazu auf, das Tempo heute komplett herausnehmen und ganz auf das Bauchgefühl zu hören.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause

Während der gesamten Mondpause wird uns auch ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus sehr zu schaffen machen. Es ist zwar gut möglich, dass wir einige gute, wenn nicht sogar brillante Ideen haben, allerdings sind diese unter dem negativ behafteten Aspekt nicht realisierbar.

Unsere Gedanken lassen sich durch das Merkur Uranus Quadrat außerdem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten. So kann es in unserem Kopf rund gehen, ohne dass wir unseren Zielen näher kommen. Außerdem kann unsere Ungeduld im Gespräch in unserem Umfeld massive Widerstände wecken.

Wir sollten zudem versuchen, ein wenig mehr Geduld aufzubringen, denn es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Das gilt besonders beim Autofahren, auf Reisen oder wenn wir sonst unterwegs sind.

Die Merkur-Uranusspannung setzt uns gedanklich unter Strom – wägen wir jede Entscheidung sorgfältig ab!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Angstgefühle, chronische Schmerzen, Depression und Reizdarmsyndrom – all diese Krankheitsbilder können mit einem aus der Balance geratenen Vagusnerv zusammenhängen. Indem wir die Selbstregulation des Nervensystems wiederherstellen, die Darm-Hirn-Achse heilen und die Vagusbremse aktivieren, können wir Anspannung und Stresszustände überwinden, körperliche Symptome lindern und zu innerer Ruhe und Kraft finden. Vagusnerv-Reset-Programm >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

. Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren: https://t.me/alpenschau_aktuell Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. Blume des Lebens Kupferflasche >>>. Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>> Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Mondzeit ist Seelenzeit >>> Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen! Hildegards Favoriten-Kapseln >>> Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen. Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>> Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen. Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>> Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers. Naturzeolith – hier bestellen >>>