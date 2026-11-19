Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt mit dem Mond in den Fischen neue Seelenenergie. Karmaplanet Saturn beeinflusst auf intensive Weise das Seelenleben. Glücksplanet Jupiter bringt wertvolle Impulse mit sich. Nutzen wir die Chancen, die sich heute bieten werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Mond Konjunktion Saturn – Mond Sextil Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir unseren Einfallsreichtum gezielt nutzen, dann werden wir auch erfolgreich sein!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Alles was uns gestern noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute am Portaltag mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

Der Mond in den Fischen schenkt an diesem Portaltag durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

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Durch eine Mond-Saturn-Spannung sind wir am Vormittag allerdings innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Wir sollten uns fragen, was uns genau stört und dann das Problem in Ruhe analysieren. Es könnte ansonsten eine unerwartete Melancholie entstehen.

Wir können durch den Saturneinfluss auch von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifel geplagt werden, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den derzeit nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Sorgen wir dafür, dass unsere negativen Gedanken nicht überhand nehmen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond in den Fischen am späten Nachmittag mit Jupiter ein, die Glück und Erfolg bringen kann. Jupiter wirkt auf uns inspirierend und unterstützt unsere Zielstrebigkeit. Wir haben deshalb eine glückliche Hand bei Unternehmungen und sollten die wertvollen Impulse nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir durch den Portaltag außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt außerdem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien. Zudem hat Zink auch noch eine Funktion bei der Zellteilung und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink Dual Plus >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Haut – das vielseitigste und größte Organ des Menschen – ist tagtäglich vielfältigen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Eine basische Naturkosmetik ist dabei unerlässlich, um die natürlichen Funktionen der Haut sowie ein gesundes Erscheinungsbild zu bewahren. Fein abgestimmte Kombinationen aus multiaktiven Vitaminen, pflegenden Aminosäuren, wertvoll kaltgepressten Ölen und naturbelassenen, pflanzlichen Extrakten bewirken einzigartige Synergieeffekte. Diese sorgen für eine sanfte Regeneration der Haut und aktivieren deren natürliche Selbstheilungskräfte. Alle Produkte sind zusätzlich mit der Blume des Lebens energetisiert! Lubana – Vitamin E Creme >>> Lubana – Tagescreme >>> Lubana – Nachtcreme >>> Lubana – Körperlotion >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.