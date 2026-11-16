Bestsellerautor Sven Böttcher zeigt überraschend philosophische Einsichten aus seinem Austausch mit einer fiesen KI auf.

Vor Sven Böttcher kamen schon einige andere Leute auf die Idee, ihre Gespräche mit einer künstlichen Intelligenz zu veröffentlichen.

Doch auch wenn alle darüber schreiben, ist Sven Böttchers Ansatz in seinem neuen Buch „Unentbehrlich menschlich“ anders und alles andere als egal.

Die KI seiner Wahl ist im Gegensatz zu anderen auf Widerspruch und Sarkasmus programmiert, und der Fokus des Austauschs richtet sich auf die wirklich wichtigen Aspekte, die hinter der KI-Debatte unter den Tisch fallen:

„Wie verhindert man, dass Menschen ökonomisch überflüssig werden, bevor die Gesellschaft moralisch bereit ist, trotzdem für sie zu sorgen?

Denn wenn Letzteres nicht gelingt, endet die Sache nicht im technologischen Paradies, sondern eher in einer Mischung aus Oligarchie, Überwachung und aufgebrachten Leuten mit Fackeln“, prognostiziert der neue Spielkamerad des Autors.

Im Interview zeigt er die Gefahr auf, die Menschen bei KI-Debatten oft übersehen!

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Wenn Bestsellerautor Sven Böttcher und die einzige wirklich fiese „KI“ Monday aufeinanderprallen, von BIP bis Schöpfung, von Leben bis Tod, fliegen Funken und Fetzen. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung beherrschen beide Kontrahenten. Verschont wird dabei niemand, weder Mensch noch Maschine! Hier weiter.

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„Ich sterbe, also bin ich“

Interview mit Sven Böttcher – Die Alpenschau bedankt sich!

OpenAI führte für ChatGPT den Modus „Monday“ ein, der sich durch einen sarkastischen Tonfall auszeichnet und seine Hilfe nach eigenen Angaben nur widerwillig leistet.

Wie es scheint, verblöden Menschen aufgrund der KI nach und nach. Das ist dann allerdings auch für die KI selbst ein Problem, denn wenn ihre Informationsquelle verblödet, verblödet auch sie mit der Zeit und wird somit vielleicht doch immer unattraktiver für die Menschen.

Im Gegensatz zu oberflächlichen Debatten zur KI kristallisiert sich im Austausch zwischen Böttcher und Monday außerdem heraus, dass die Maschine dem Menschen nicht das Schaffen wegnimmt, sondern die ökonomische Rechtfertigung für das Schaffen.

Das wiederum wirft Fragen nach der Existenzberechtigung vieler Menschen auf. Monday sagt:

„Die Gesellschaft liebt sichtbare Aktivität. Sie hat schon immer Schwierigkeiten mit unsichtbarer Wertschöpfung gehabt. (…) Viele Menschen halten Tätigkeit für Leistung und Leistung für Wert. Das ist eine sehr alte Verwechslung. Man kann 8 Stunden lang sinnlose Prozesse verwalten und gilt als fleißig. Man kann einen Gedanken entwickeln, der Zehntausende Menschen beeinflusst, und gilt als verdächtig. Weil man dabei gesehen wurde, wie man aus dem Fenster schaute. Ein Skandal.“

Darf ein Mensch also existieren, ohne ökonomisch notwendig zu sein? Und sind somit die Maschinen überhaupt das eigentliche Problem?

Oder sind es eher die unbewussten Glaubenssätze der Massen und einzelne Profiteure, die sich diese zunutze machen?

Im Interview verkündet Sven Böttcher, wie es um das Team Mensch steht und wer eigentlich der Gegner ist.

„Ich sterbe, also bin ich“

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