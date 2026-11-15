Mondkraft heute 15. November 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann stärkt den Wunsch nach Freiheit und Neuanfang. Lebensfreude und Leichtigkeit kehren zurück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Je mitfühlender, verständnisvoller und selbstliebender wir uns selbst begegnen, desto mehr können wir unser Herz unseren Mitmenschen gegenüber öffnen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Nach den Steinbock-Energien, die viele von uns an die Grenzen des Möglichen gebracht haben, können wir uns mit dem Mond im Wassermann auf einen Stimmungswechsel freuen. Getragen von einer Welle der Leichtigkeit und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Nun rücken Spaß und Lebensfreude wieder in den Vordergrund.

Das Wassermann – Prinzip steht aber auch verstärkt für Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit. Wir können den Mond im Wassermann auch nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, denn mit Veränderungen können wir nun viel gelöster umgehen.

Selbst wenn etwas gänzlich Unbekanntes auf uns zukommt, sollten wir nicht allzulange überlegen, sondern die Chancen nutzen, um die notwendigen Veränderungen durchführen zu können. Freiheit, Unabhängigkeit und Visionskraft ermöglichen einen luftig leichten und kraftvollen Start in einen neuen Zyklus. Nutzen wir diese Mondkraft heute, um Pläne zu machen, groß zu träumen und die Phantasie grenzenlos werden zu lassen.

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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!

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Jeder, der in seinem Innersten weiß, was er wirklich will und bereit ist, sich fokussiert und ohne Wenn und Aber für seine Belange einzusetzen, kann selbst nach einem zunächst zähen Start einen Durchbruch erzielen. Voraussetzung fürs Gelingen sind allerdings Authentizität und Integrität.

Wer nur halbherzig bei der Sache ist oder gar meint, etwas weiterführen zu müssen, das nicht mehr stimmig ist, muss damit rechnen, auf eine harte Probe gestellt zu werden oder wird gar ganz gestoppt. Es ist somit der geeignete Tag, um festgefahrene Gewohnheiten zu durchbrechen und sich für alle Neuerungen zu öffnen.

Geben wir uns der Leichtigkeit des Luftzeichens hin – ganz nach dem Motto des Mond im Wassermann: “Ich möchte tanzen, fliegen und schweben”!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst.

Unser Gefühlsleben ist dann stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die spirituelle Tagesenergie, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis und der Verbindlichkeit anderen gegenüber. Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen.

Wir erleben, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein! Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen und uns auf Nähe und tiefe Berührung einlassen, erschließt sich auch die Möglichkeit, in unseren Beziehungen ein für uns passendes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden und genießen zu können.

Machen wir es uns zur Aufgabe, der Wahrheit und der Menschlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Ackerschachtelhalm gehört zu den siliziumreichsten Wildkräutern Europas und ist in der traditionellen Kräuterkunde unschlagbar, weil sein Silizium gut bioverfügbar ist.

Der hohe Silizium-Gehalt fördert die Kollagen- und Elastinbildung. Es wird traditionell bei brüchigen Nägeln, dünnem Haar, Haarausfall, schlaffem Bindegewebe (z. B. Cellulite) und unreiner oder alternder Haut eingesetzt. Es verbessert die Festigkeit und Elastizität des Gewebes.

Weitere traditionelle Anwendungen: Bei rheumatischen Beschwerden und Gelenkproblemen sowie Unterstützung bei Osteoporose (Silizium fördert die Kalzium-Einlagerung in die Knochen).

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ambrosia ist der Duft der Götter! Die Ambrosia-Herzen transformieren beim Räuchern vorhandene Energien und es ist, als ob sich goldene Götterfunken verbreiten.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.



Zum Zeitpunkt unserer Geburt ist der Intuitions-Schalter bei uns allen auf «on» gestellt, doch verlernen wir im Laufe der Zeit, auf dieses ganz besondere Gefühl im Bauch oder die Stimme im Kopf zu hören.

Entdecke deine Intuition wieder, um sie mit Freude, Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit in deinem Alltag zu integrieren.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.