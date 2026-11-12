Mondkraft heute 12. November 2026 – Schütze-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond in der langen Mondpause zum Mond im Steinbock schenkt durch Mars positive Energien, die es zu nutzen gilt. Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter bereichern den Tag mit besonders harmonischen Energien. Bleiben wir mutig und blicken optimistisch in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.30 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – Mond Sextil Venus – Mond Trigon Mars – Mond Trigon Jupiter – Mondpause zum Mond im Steinbock.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir ohne Vorurteile auf andere zu, denn jeder verdient eine Chance!

Mondkalender und Mondkraft heute – Schütze-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt den Schütze-Mond den ganzen Tag durch die Mondpause zum Mond im Steinbock, die erst heute Abend um 21.30 Uhr wieder endet. Liebesplanet Venus schenkt während der gesamten Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben. Da sie sich mit dem Mond im Schützen zu einem Sextil verbindet, erhalten wir auch die wundervolle Möglichkeit, bestehende Beziehung zu festigen.

Da uns die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend allerdings beherzigen sollten, denn nur dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

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Ein Trigon zwischen Energieplanet Mars und dem Mond im Schützen schenkt uns während der gesamten Mondpause neue Kraft. Dieser Aspekt bringt starke Gefühle mit sich, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wir strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Gehen wir trotz der Mondpause mit ungebremster Kraft voran, denn alles ist möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond in der Mondpause

Glücksplanet Jupiter schüttet ab 13.30 Uhr sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Mond im Schützen zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns trotz der Mondpause gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Schütze-Zeichenherrscher Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

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Richtest du deinen Blick auch manchmal in den Himmel, in der Hoffnung, dort Antworten auf deine Lebensfragen zu finden? Bereits unsere Urahnen wussten, dass unser Ursprung in den Sternen liegt.

Erfahre, welche Sternenzivilisationen dich umgeben und wie du mit deiner Spiritfamilie Kontakt aufnimmst. Mit einfachen Übungen erkennst du, ob du plejadische, reptilianische oder arkturianische Starseed-Energien in dir trägst, und verstehst deren Bedeutung für dein Leben.

Du reinigst dich somit von Fremdenergien und aktivierst deine »ruhende« DNS. Dadurch öffnet sich dein Bewusstsein für die Weisheit des gesamten Universums!

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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