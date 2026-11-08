Kriege, Kontrolle und Karma (Video)

Wir glauben, unsere Entscheidungen selbst zu treffen.

Aber wissen wir überhaupt, woher unsere Gedanken, Wünsche und Impulse kommen?

Und wie viel Macht haben wir über unser Leben, wenn Geschichte, gesellschaftliche Zwänge und unbewusste Kräfte längst mitbestimmen?

Im Gespräch mit Gwendolin Walter-Kirchhoff entsteht eine faszinierende Reise durch Philosophie, Mythologie und die Widersprüche unseres eigenen Lebens.

Die Philosophin Gwendolin Walter-Kirchhoff vertieft im Interview ihre Erkenntnisse zu den Schicksalsmächten sowie deren Bedeutung für unser heutiges Alltagsleben.

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Einen klaren Geist – wer wünscht sich das nicht? Wer würde nicht gern über das Nebelmeer der Tagesnachrichten hinwegschauen, um wieder einen Horizont zu sehen? Hier weiter.

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Kriege, Kontrolle und Karma

Warum müssen wir bereit sein, Fehler zu machen und Schuld anzuerkennen, um handlungsfähig zu werden? Weshalb kann ausgerechnet Wut eine befreiende Kraft sein?

Und warum bedeutet Gewaltlosigkeit nicht zwangsläufig, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht schützen können?

Gwendolin Walter-Kirchhoff führt zurück in die griechische Götterwelt, zu Odysseus und Athene, und zeigt, wie alte Mythen bis heute unser Denken prägen können.

Mit Spinoza stellt sie uns eine unbequeme Frage: Sind wir tatsächlich frei oder folgen wir lediglich Impulsen, deren Ursachen wir nicht kennen?

Auch das Schicksal unserer Vorfahren spielt eine Rolle. Welche ungelösten Konflikte tragen wir weiter? Was bedeutet Karma jenseits von Schuld und Strafe?

Und können wir uns aus jahrhundertealten Verstrickungen lösen? Am Ende steht eine überraschend lebensnahe Frage: Ist unser Leben eine Schule, ein Spiel oder ein Gefängnis?

Gwendolin Walter-Kirchhoffs Antwort ist weder einfache Schicksalsergebenheit noch das Versprechen grenzenloser Selbstbestimmung.

Sie plädiert für den Mut, der Wirklichkeit ins Auge zu schauen, die eigenen Gefühle zuzulassen und den persönlichen Spielraum zu erweitern.

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Kriege, Kontrolle und Karma

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Connect, Orientate, Reflect und Energize – im Fokus stehen unsere Gedanken und Empfindungen: diese strahlen von innen nach außen, bestimmen unsere persönliche Stimmungslage und unser reales Handeln, färben ab auf unsere Umgebung und beeinflussen sogar unser physisches Erscheinungsbild. Ein universelles Konzept für Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und persönlichen Reichtum! Hier weiter.

Wir alle sind von einer Aura umgeben. Die wenigsten wissen aber, dass wir dieses Energiefeld gezielt verändern können, um so unser Traumleben zu ermöglichen. Genau hier setzt der magische Heilcode an. Wie bei einem Programmiercode lässt sich mit dieser energetischen Methode die Aura überschreiben, damit sie Gesundheit, Liebe und Erfolg anzieht! Hier weiter.

Die Blume des Lebens gilt als eines der ältesten Symbole der Menschheit. Alles im Universum ist auf diesem Muster aufgebaut, es ist ein Sinnbild für Unendlichkeit, Vollkommenheit und Harmonie – und ebenso vielseitig wie wirkungsvoll. Spirituelles Wachstum, Schutz, physische und emotionale Heilung, Verjüngung und Einweihung: All das und mehr ist mit der Lebensblume möglich! Hier weiter.

In uns allen wohnt ein kleiner Tyrann, der unserem Lebensglück im Weg steht. Er wütet unbemerkt im Hintergrund oder funkt lautstark dazwischen. Dieser geheime Feind in unserem Kopf hemmt unsere Weiterentwicklung, sorgt dafür, dass wir in einer unglücklichen Beziehung verharren oder aus Angst vor Fehlern nichts Neues wagen. Wie wir uns von negativen Gedanken befreien und unser Leben in die Hand nehmen! Hier weiter.

Unter dem Druck des Alltags, bei all den oft gegensätzlichen Ansprüchen ist die Gefahr groß, die innere Mitte zu verlieren. Das 7-Minuten-Chakra-Ritual zeigt dir, wie du deine Energiezentren in nur 7 Minuten täglich wieder ins Gleichgewicht bringst. Ein kurzer Selbst-Check verrät dir, wo es heute klemmt! Hier weiter.

Etwas Großes verändert sich – in uns und um uns herum. Dieser Wandel betrifft alle wichtigen Lebensbereiche: unser Selbstverständnis, unsere Partnerschaften, Werte, Finanzen, Bildung, Spiritualität… Welche Rolle spielen wir dabei, und worauf kommt es jetzt wirklich an? Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

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Eine Reise der ganz besonderen Art ist der Raunacht-Kalender, der uns am alten Brauch der Rauhnächte teilhaben lässt. Er enthält 12 Säckchen mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht. Ein außergewöhnlicher Kalender zum Räuchern während den Rauhnächten! Hier weiter.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt! Hier weiter.

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung, Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie…

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Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen! Hier weiter.

Aktiviere deine Selbstheilungskräfte auf angenehme und wirkungsvolle Weise mit der Stimmgabel-Therapie! Durch einfaches Aufsetzen der schwingenden Stimmgabel kannst du bewährte Akupunkturpunkte anregen und die am weitesten verbreiteten Symptome von A wie Allergien bis Z wie Zahnschmerzen lindern! Hier weiter.

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

Gelassenheit: für viele Menschen der Wunsch Nummer eins in einer Welt, die immer stressiger wird. Wie man Seelenruhe entwickelt, wenn Ärgern nichts nützt, und wie man Schritt für Schritt in einen entspannten Lebensstil findet… erfährst Du hier >>>.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

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Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

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Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

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Wirkung und Anwendung >>>.

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