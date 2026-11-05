Mondkraft heute 5. November 2026 – Mondpause – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute bringt durch Neptun während der Mondpause zum Mond in der Waage Belastungen mit sich. Saturn kann die negativen Einflüsse abmildern. Merkur und Jupiter schenken neue Erkenntnisse, die den Weg zum Erfolg ebnen können. Gehen wir mit Bedacht durch diesen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.40 im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage rückläufig – Mond Quadrat Neptun – Mond Trigon Saturn – Merkur Konjunktion Jupiter – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Warten wir die Mondpause ab, bevor wir wieder tätig werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Wir sind heute mit der belastenden Mondpause zum Mond in der Waage in den Tag gestartet, die bereits gestern um 8.00 Uhr morgens begonnenen hat. Wir sollten uns deshalb nicht wundern, wenn wir müde und unmotiviert sind. Außerdem bedrängt uns auch noch Neptun, der während der gesamten Mondpause, die erst um 15.40 Uhr endet, im Quadrat zum Mond steht.

Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnisse und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

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Saturn wird uns jedoch durch eine trigonale Verbindung zum Mond hilfreich unter die Arme greifen und kann die negativen Einflüsse von Neptun etwas abmildern. Wir verfügen durch diese Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir trotz der Mondpause diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick.

Lassen wir uns von der Mondpause zum Mond in der Waage nicht vollkommen ausbremsen, sondern kümmern uns trotzdem um unser Weiterkommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Unmittelbar nach Ende der Mondpause steht Kommunikations- und Verstandesplanet Merkur in einer intensiven und vorteilhaften Konjunktion zu Glücksplanet Jupiter. Wir zeichnen uns unter diesem Aspekt durch Gedankenreichtum, Optimismus, einem starken Gerechtigkeitssinn und durch überdurchschnittliche Intelligenz aus.

Bei dieser Verbindung werden wir Erkenntnisse erlangen, die uns auf einen erfolgreichen Weg bringen können. Durch den Einfluss von Merkur haben wir trotz seiner noch anhaltenten Rückläufigkeit spontan gute Ideen, die sich nun viel besser umsetzen lassen werden. Wir spüren deutlich eine erhöhte geistige Aktivität und haben das Bedürfnis, uns mit anderen Menschen über wichtige Themen auszutauschen.

Allerdings sollten wir darauf achten, auch zuzuhören, was die anderen zu sagen haben. Im Falle von Vertragsabschlüssen und Planungen sollten wir außerdem sehr sorgfältig vorgehen, denn durch den Jupiter-Einfluss neigen wir dazu, alles etwas zu übertreiben. Möglicherweise erfahren wir in diesen Tagen auch etwas, was unser Wissen erweitert.

Eine für uns wichtige Angelegenheit erscheint dadurch in einem neuen Licht. Wenn wir vor wichtigen Prüfungen stehen und geschäftliche oder berufliche Gespräche zu führen sind, müssen wir uns keine großen Gedanken machen zu versagen, denn alles verläuft durch die Merkur-Jupiter-Konjunktion meist positiv.

Nehmen wir die inspirierenden und glückbringenden Energien dankbar in uns auf!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.



Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

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Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond! .

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