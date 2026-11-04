Mondkraft heute 4. November 2026 – Mond in der Jungfrau – Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Jungfrau-Mond in der langen Mondpause besonders positive Konstellationen. Sonne und Merkur sorgen durch die Kraft der Gedanken für mehr Entfaltung. Venus und Jupiter verleihen der Liebe Flügel. Bringen wir unsere Liebeswünsche zur Erfüllung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion rückläufig – Sonne Konjunktion Merkur – Venus Sextil Jupiter – Mondpause zum Mond in der Waage.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der ganze Tag wird von dieser langen Mondpause beherrscht. Das muss aber nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Sortieren und strukturieren wir uns neu!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau – Mondpause

Im Gegensatz zu anderen Mondpausen, die uns immer unserer Energie berauben und eher belastende Aspekte mit sich bringen, können wir uns bei dieser langen Mondpause zum Mond in der Waage, die bereits um 8.00 Uhr begonnen hat und erst morgen um 15.40 Uhr wieder endet, dennoch über positive und fördernde kosmische Einflüsse freuen.

Unser Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Sicherheit tritt auch während der Mondpause in den Vordergrund und wir sind zudem aufgefordert, noch einmal verstärkt etwas für unsere Gesundheit zu tun. Wenn es uns gelingt zentriert zu bleiben, können wir durch Klarheit und Innovation die Heilung auf allen Ebenen aktivieren

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2027 >>>

.

Besonders förderlich ist heute der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.

Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein.

Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.

Es bedarf klarer Überzeugungen, damit wir wieder in Schwung kommen und Fahrt aufnehmen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

In der Liebe nimmt Venus das Zepter in die Hand und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter zu einem harmonischen Sextil. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können.

Für bestehende Verbindungen bewirkt das Sextil zwischen Venus und Jupiter freundliche und glückhafte Momente mit dem Partner. Wenn wir uns dafür öffnen können, dann wirken die Liebeskräfte noch viel intensiver und halten auch länger an.

Durch die wundervolle Verbindung zwischen Venus und Jupiter werden alle positiven Charaktereigenschaften angesprochen, über die beide Planeten verfügen, und das sind neben der Liebe durch die Venus auch alle idealistischen und menschenfreundlichen Bestrebungen.

Liebeswünsche können heute in Erfüllung gehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027 wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

.

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind.

Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob der Verlust eines geliebten Wesens oder das schmerzvolle Ende einer Beziehung – in Momenten tiefer Trauer und erdrückender Traurigkeit ist Musik eine Quelle des Trostes. Die einfühlsamen Kompositionen des spirituellen Musikers Michael Reimann schenken uns Halt in dunklen Stunden und den Raum, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Schritt für Schritt finden wir zu neuer Stärke und können dem Leben wieder mit Zuversicht begegnen.

Heilmusik für schwierige Zeiten >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Die ganze Fülle deines Lebens >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond! .

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.